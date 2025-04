Diverses entitats demanen la paralització del projecte del parc fotovoltaic a Maria de la Salut

Diferents entitats ecologistes i del poble de Maria de la Salut com Maria Poble Petit, Renovables sí però així no, GOB, Més per Maria, PSIB-PSOE, OCB, Fent Carrerany, EiMa Creació i Dimonis dels Infernets, han volgut deixar ben clar el seu rebuig al projecte del parc fotovoltaic que es vol construir a Montblanc.

«Volem apostar per les energies renovables, però no a costa del nostre sòl rústic ni del nostre patrimoni paisatgístic i arqueològic i encara menys si el projecte respon a interessos privats i especulatius i no a les necessitats dels veïnats del poble», han assenyalat.

Quan va sortir el projecte, el passat mes de juny, en exposició pública, diferents entitats del poble i els partits de l’oposició varen presentar unes al·legacions en contra d’aquest parc de carácter industrial. Els motius presentats han estat ben rebuts per part dels tècnics del Consell i han emès un informe negatiu sobre aquest projecte.

No obstant això, les entitats remarquen que l’equip de govern de Maria de la Salut no ha mostrat cap interès en fer-se seus els motius de les al·legacions i l’informe negatiu del Consell. Al contrari, ha declinat canviar la legislació del municipi per a tirar endavant el projecte (la normativa urbanística de Maria que ara per ara no el permeten) i sense analitzar les conseqüències ambientals, econòmiques i patrimonials del projecte.

Les entitats remarquen els principals arguments pels qual s'opoen frontalment a la construcció del parc fotovoltaic:

● «Manca de planificació territorial: Exigim que no es dugui a terme aquest projecte fins que no hi hagi una planificació territorial clara sobre la ubicació de les instal·lacions fotovoltaiques a sòl rústic a nivell de Mallorca, tal com estableix la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica. No podem permetre que el nostre territori sigui explotat sense criteri ni respecte per la nostra realitat.

● Protecció de l’activitat agrària: La zona afectada té una activitat agrària consolidada, amb el cultiu de cereals de secà que ocupa gairebé la totalitat de la parcel·la. Aquest projecte implicaria la destrucció d’un ús tradicional i sostenible del territori, essencial per al nostre poble.

● Preservació del patrimoni arqueològic: Exigim la desestimació del projecte fins que no es dugui a terme una zonificació exhaustiva del jaciment arqueològic existent a la parcel·la. La central fotovoltaica es vol construir just devora el jaciment de Ses Rotes Noves, declarat Bé d’Interès Cultural (BIC) i catalogat com a Monument en el catàleg de patrimoni de Maria de la Salut. Sense aquesta delimitació prèvia, la instal·lació dificultarà futures excavacions i posarà en perill el nostre patrimoni arqueològic.

● Recuperació del Camí Antic Artà-Maria: La parcel·la afectada és travessada pel camí Vell d’Artà a Maria, inclòs dins la ruta GR222 i considerat Bé d’Interès Paisatgístic i Ambiental. Aquest camí ha de ser recuperat en la seva totalitat, amb una amplada de 2 metres i una franja de protecció de 25 metres per banda, tal com especifica el catàleg municipal. L’actual projecte només contempla 15 metres aproximadament, la qual cosa suposa una greu alteració d’aquest patrimoni paisatgístic i incompleix el catàleg municipal.

● Incompliment de la normativa urbanística municipal: El parc fotovoltaic està prohibit per la normativa urbanística de Maria de la Salut, que no permet la instal·lació d’un projecte d’aquestes característiques en sòl rústic. Exigim que es respectin les normatives urbanístiques i ambientals del municipi.

● Desprotecció del sòl rústic durant l’ús i una vegada quedi amortitzat: Dur endavant aquest projecte significaria la desprotecció del sòl rústic, un recurs limitat que necessita ser preservat. A més, no apareix garantit el restabliment de la zona al seu estat original per part de l’empresa executora, obrint la possibilitat al fet que sigui el municipi qui se n’hagi d’encarregar del seu desmantellament, implicant un elevat cost econòmic».

Per tot això, reclamen a l’equip de govern de Maria de la Salut que escolti la veu del poble i col·labori en la paralització del projecte en lloc de canviar la legislació municipal per a posar-hi facilitats. «Maria de la Salut no pot ser víctima d’una planificació energètica desconnectada de la realitat local i no podem permetre que el nostre sòl rústic es converteixi en un espai de negoci per a uns pocs en detriment de la comunitat. Per tot això, reclamam un model de transició energètica que respecti el nostre territori i el nostre patrimoni», han conclòs.