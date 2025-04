Progreso en Verde exigeix a Cort la retirada de les llicències dels «conductors conflictius» de les galeres d'Antoni Maura

Progreso en Verde ha exigit aquest dissabte a l’Ajuntament de Palma la retirada de les llicències dels «conductors conflictius» de les galeres d'Antoni Maura després de rebre noves denúncies. Així, la Policia Local de Palma a requeriment del president del partit animalista, Guillermo Amengual, ha denunciat a dos conductors de galeres per diverses infraccions. Un d'ells ha estat denunciat per estacionar darrere del BUS turístic i l'altre per fer un canvi de sentit no permès davant de la policia.

Amengual ha denunciat que no són «casos aïllats», ja que aquests dos conductors es passen tota la temporada «infringint les normatives de circulació, les ordenances de galeres i la llei 1/92 de protecció animal de les Balears», a més de tenir als cavalls en males condicions en els seus «estables».

«Sabem que no paguen les denúncies, caldrà preguntar a l'Ajuntament a què es deu. No és normal que t'acabin de denunciar amb 200 euros i al cap de cinc minuts tornis a estar infringint la llei. Alguna cosa passa i ho durem a Fiscalia. Volem que s'obri una investigació i s'aclareixi què ha passat amb totes les denúncies interposades per nosaltres, quants expedients continuen oberts i si l'Ajuntament ha complert amb la seva obligació», ha dit Amengual.

Segons el president del partit, «aquests dos conductors fa molt temps que no haurien de tenir la llicència, però l'Ajuntament no és capaç de fer complir les lleis. També hem avisat de l'estat d'un dels cavalls, ja que experts en equins ens han transmès la seva preocupació per la situació física del cavall i ens han reiterat que no estaria en condicions d’estirar una galera. Com és possible que hagi passat la revisió veterinària aquest cavall?».

Finalment, Amengual ha denunciat de nou «la incompetència de l'Ajuntament de Palma i la conselleria d'Agricultura per permetre que els cavalls de les galeres continuïn malvivint en els estables dels horrors».