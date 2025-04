La UIB dedica una jornada als avenços científics i normatius del cànnabis medicinal

L’Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua (INAGEA) organitza la jornada 'Cànnabis medicinal: situació actual i perspectives de futur', que es farà divendres, 11 d’abril, a l’auditori del ParcBit.

L’esdeveniment reunirà experts en investigació, regulació i explotació industrial per abordar les perspectives futures d’un sector en plena transformació. S’hi tractaran els avanços científics, normatius i empresarials que configuren el futur del cànnabis medicinal.

La jornada s’iniciarà a les 9.30 hores amb la inauguració a càrrec del Dr. Víctor Homar, vicerector de Política Científica i Investigació; el Dr. José M. Escalona, director de l’INAGEA; el Dr. Jeroni Galmés, investigador de la UIB, i el Sr. Miquel Galmés, representant de l’empresa Bio Island.

A continuació, es presentaran diversos projectes d’R+D+I que destaquen pel seu potencial innovador. Entre aquests, el Dr. Mateu Fullana (UIB) exposarà els beneficis de la fertilització carbònica en el cultiu del cànnabis, mentre que Pedro Calleja (Isbal, Servicios y Proyectos) analitzarà les oportunitats de finançament publicoprivat en aquest sector emergent. Per la seva banda, el Dr. Lorenzo García (Agroindustrial Asesores) parlarà sobre les possibilitats del cultiu in vitro per a la millora genètica del cànnabis.

La sessió dedicada a la regulació i explotació industrial començarà a les 12 hores amb ponències clau sobre el marc jurídic actual del cànnabis medicinal, a càrrec de Miguel Torres (Bakertilly), i sobre la prescripció de medicaments basats en cànnabis a Europa, presentada pel Dr. Guillermo Moreno (Khiron Life Sciences). També s’abordarà l’estat actual del sector empresarial amb Iker Val (Sovereign Fields), qui compartirà una visió global dels reptes i oportunitats.

L’esdeveniment conclourà a les 13.30 hores amb la clausura liderada pel Dr. Jeroni Galmés, investigador de l’INAGEA i coordinador de la jornada.