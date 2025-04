Acte en memòria de les víctimes del feixisme a Son Coletes

Com cada any i des de fa més de quatre dècades, el Comitè de Son Coletes convoca per al proper diumenge, dia 13 d’abril, un dia abans de la data de la proclamació de la Segona República Espanyola, l'acte en memòria de les víctimes republicanes, el qual tendrà lloc davant la fossa comuna del cementeri manacorí de Son Coletes, a partir de les 12.00 hores.

El Comitè de Son Coletes ha reinvidicat, des de fa anys i de forma pionera, la memòria, la justícia i la reparació per a totes les persones que a partir de la rebel·lió feixista del 1936 i durant la dictadura franquista posterior foren víctimes de la barbàrie. Des de l'inici dels actes per la recuperació de la memòria històrica, el Comitè de Son Coletes ha reivindicat primer la instal·lació de memorials com el mural d'Andreu Pasqual Frau i Jaume Ramis, la retirada dels monuments que enaltien el feixisme, el canvi de noms de carrers dedicats a falangistes i altres motius relacionats amb la dictadura franquista i finalment l'obertura de fosses i la identificació de les restes trobades.

Tot això, a poc a poc, i amb la urgència del temps que passava i de les veus i dels testimonis que s'esvaïen, s'ha anat complint, passa rere passa. Tanmateix, el Comitè mostra preocupació, justament ara que farà cinquanta anys de la mort al llit del dictador Franco, per l'auge de l'extrema dreta, al qual hi va també vinculat el creixement del masclisme i el negacionisme de la violència contra les dones.

Precisament, enguany, hi haurà a l'acte de Son Coletes una menció especial per a Josefina Garcia Prats, la miliciana i autora del diari que ha permès conèixer la història de les cinc milicianes assassinades a Manacor el setembre de 1936 després del reembarcament de les tropes comandades per Alberto Bayo, la identitat de la qual ha estat coneguda gràcies a la tasca investigadora de Jaume Miró i Julià Rodríguez per a la revista Sàpiens.