El pròxim dijous, 10 d’abril, entre les 17 h i les 21 h, es farà la presentació dels vins de la Denominació d’Origen Pla i Llevant 2025.

L'acte se celebrarà als jardins de l'Hotel GPRO Valparaíso de Palma, sempre que la climatologia ho permeti, en cas contrari es durà a terme a la Sala Mallorca. Hi participaran tots els cellers d'aquesta denominació d'origen. Aquests donaran a tastar tant els vins de l'anyada 2024, com els d'anyades anteriors, així com altres novetats que vulguin presentar.

A l'acte també hi participaran les marques de qualitat de les Illes Balears convidades: Formatge de Maó, Sobrassada de Mallorca, Oliva de Mallorca, Oli de Mallorca i Ametlla de Mallorca que donaran a degustar els seus productes als assistents.

Hi ha una gran expectació per tastar els vins de la collita 2024, ja que aquest va ser un any de grans reptes. Les condicions climàtiques varen estar marcades per la manca de pluja durant quasi tot l’any, fins que a finals d’agost es varen donar pluges moderades. Aquests fets varen conduir a tenir manco raïm i que aquest fos més petit, però més concentrat en aromes i sucres, entre d’altres. Per tant, s’esperen uns vins de gran qualitat després que els elaboradors hagin convertit aquests reptes en grans oportunitats.

El preu de l'entrada serà de 10€ a la venda a ticketib.com. També es podrà comprar l’entrada el mateix dia de l’esdeveniment a la porta del recinte, tot i que l’aforament serà limitat i el pagament es farà en efectiu.