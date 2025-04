Les Illes Balears haurien de tenir una policia autonòmica? El Parlament ho debatrà en el proper ple

El proper ple del Parlament debatrà la presa en consideració d'una proposició de llei de Més per Mallorca per a la creació d'una policia autonòmica a les Illes Balears. A més, designarà el nou director general d'IB3, en una sessió que tornarà a girar al voltant de la crisi de l'habitatge i les mesures contra la saturació turística.

El ple de dimarts que ve, 8 d'abril, començarà, com és habitual, amb la sessió de control a l'Executiu autonòmic. Els diputats dels diferents grups parlamentaris adreçaran preguntes sobre assumptes com ara la lluita contra les festes il·legals, el tancament de la cooperativa de s'Esplet, la xarxa de subministrament d'aigua o l'apologia al franquisme per part de Vox.

Unes quantes més giraran al voltant de les mesures contra la saturació turística, mentre que altres abordaran la crisi de l'habitatge. A més, es votarà el nomenament del nou director general d'IB3, que si no passa res serà Josep Codony, el candidat consensuat entre el PP i Vox i director d'IB3 en l'època Bauzá.

El Cos de Guaita

Al final del ple ja es votarà la presa en consideració d'una proposició de llei plantejada per MÉS relativa a la creació d'una policia autonòmica, el Cos de Guaita.

Apesteguia ha argumentat que aquesta possibilitat ve recollida a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i que ajudaria a complementar els «escassos efectius» de les forces i cossos de seguretat de l'Estat a causa de l'alt cost de la vida a l'arxipèlag.

«La seguretat pública és una qüestió profundament d'esquerres. Estam compromesos que la seguretat sigui una qüestió que ens iguali a tots. Si no hi ha una seguretat pública forta acaben dominat els carrers bandes organitzades al servei d'interessos particulars i foscos, com poden ser els de Desokupa i aquesta gent», ha assegurat.