Santa Maria ret homenatge a Bartomeu Horrach i Canals, promotor del sindicalisme i la cultura obrera al poble

La Fundació Gabriel Alomar, en col·laboració amb l’Agrupació Socialista de Santa Maria, Més per Santa Maria i l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, ha celebrat aquest divendres un homenatge a Bartomeu Horrach, promotor del sindicalisme i la cultura obrera al poble.

L’acte ha comptat amb una taula rodona, moderada per la portaveu ‘socialista’ a l’Ajuntament, Ana Maria Muela, en la qual hi han participat Neus Comas, llicenciada en història; Maria Antònia Ferrer, llicenciada en història i en documentació; Manel Santana, llicenciat i doctor en història; i Mateu Ramis, llicenciat en història i estudiós de la figura de Bartomeu Horrach.

Els quatre experts han reconegut la tasca de Bartomeu Horrach com a darrer batle de la Segona República a Santa Maria i la seva preocupació i vinculació amb el món obrer. També han destacat la seva implicació per fer front a l’atur que hi havia en aquella època.«Bartomeu va contribuir a la modernització de Santa Maria, en aquest temps un poble on dominava el caciquisme, el catolicisme conservador i l’analfabetisme», han destacat.

Les memòries escrites de l’antic batle recalquen la seva figura com un empresari il·lustre, socialment activista i organitzador, polític dialogant i pacifista, defensor del laïcisme de l’Estat, i sobretot, defensor dels treballadors i la igualtat. «Entenia l’educació de les classes populars com a motor per a la seva pròpia emancipació» han destacat els experts.

Horrach va ser el principal organitzador i secretari de la Societat Obrera en 1920. Va fundar l’Agrupació del Partit Socialista a Santa Maria del Camí l’octubre de 1931. També va ser col·laborador en ‘El Obrero Balear’ i ‘Foch y Fum’, a més de president de la Comissió Gestora del Bloc Popular Antifeixista el 1936.

Bartomeu Horrach i Canals serà fill il·lustre de Santa Maria del Camí gràcies a una moció presentada pel PSOE de Santa Maria l’octubre de 2023. Aquesta moció va ser aprovada amb els vots a favor de PSIB-PSOE Santa Maria, Més per Santa Maria i PP. L’extrema dreta de Vox hi va votar en contra.

Recentment, en el ple ordinari de març, el Ple va aprovar per unanimitat (aquesta vegada amb el vot a favor de Vox) la moció presentada per Ana Maria Muela (portaveu del PSIB-PSOE Santa Maria) amb el text íntegre i definitiu per defensar la figura d’Horrach com a fill il·lustre.

A l’acte de reconeixement a Bartomeu Horrach també hi han estat presents, entre d’altres, l’exbatlessa de Santa Maria, Rosa Vich; la diputada, Mercedes Garrido; els consellers ‘socialistes’ Javier de Juan i Bea Gamundí i el batle de Santa Eugènia, Pep Lluis Urraca.