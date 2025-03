L’equip de govern de PP-Vox a Marratxí rebutja una moció sobre les colònies felines i el benestar animal

El ple municipal de l’Ajuntament de Marratxí, en la sessió plenària del mes de març va votar en contra d’una moció presentada per Més per Marratxí que proposava la regulació de les colònies felines en línia amb la Llei de Benestar Animal i establia una sèrie de mesures per a garantir el benestar d’aquests animals al municipi.

La moció, tal com han explicat els ecosobiranistes, incloïa punts clau com la creació d’un registre de colònies felines, la necessitat de garantir el benestar dels moixos mitjançant el control de la seva població i el suport a les entitats i persones voluntàries implicades en la seva gestió. No obstant això, la proposta va ser rebutjada per part de l’equip de govern compost per PP-Vox, que van considerar «que ja cobreix les necessitats tant dels felins com de les persones voluntàries».

Més per Marratxí amb aquesta moció donava veu a les 5 entitats i associacions que treballen dia a dia per a la millora de la gestió de les colònies i que es troben «totalment desbordades» per la ingent tasca que queda per fer i per la «manca de suport» que reben per part de l’Ajuntament, que és, al cap i a la fi, «l’administració qui té l’obligació de gestionar i donar resposta a aquestes necessitats que presenten les colònies felines perquè en té plena competència».

La votació, tal com ha explicat MÉS, també va incloure una discussió sobre el fet que un nombre important de persones voluntàries actuïn de manera aïllada en la gestió de les colònies felines al municipi. Des de la formació ecosobiranista es va destacar la importància de fomentar l’associacionisme existent entre les persones voluntàries lliures, que és un marc de coordinació adequat per a aquestes persones voluntàries, evitant que treballin «sense el suport d’entitats o associacions acreditades tal com exigeix la llei de voluntariat de les Illes Balears». En aquest sentit, es va subratllar la necessitat d’una major implicació per part de l’Ajuntament en la supervisió i l’orientació d’aquestes accions, garantint que s’ajustin a les normatives de benestar animal establertes per la llei.

La moció defensada per part de MÉS posa l’accent en «la responsabilitat de les administracions públiques a l’hora de garantir que les accions de les persones voluntàries estiguin adequadament regulades i supervisades, per evitar possibles problemes de salut i benestar animal, així com per assegurar que el model de gestió de les colònies felines sigui el més efectiu i respectuós possible amb els drets dels animals».

Aina Amengual, portaveu de Més per Marratxí, ha declarat: «La nostra proposta tenia com a objectiu establir un model de gestió sostenible per a les colònies felines, que fos respectuós amb els animals i que garantís un sistema coordinat que permetés als voluntaris actuar de manera més segura i efectiva. És lamentable que l’equip de govern compost per PP-Vox hagi decidit no avançar en aquesta direcció, deixant les persones voluntàries a treballar de manera aïllada i sense el suport que necessiten».