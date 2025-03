El Fòrum de la Societat Civil impulsa la creació de Comunitats Energètiques a Mallorca

El Fòrum de la Societat Civil, entitat que aglutina 29 associacions sense ànim de lucre de la societat civil de les Balears, desenvolupa un projecte de creació de comunitats energètiques en diferents entitats locals de l'illa de Mallorca. Aquesta iniciativa, enfocada en la sostenibilitat i la transició energètica, sorgeix originalment a través de l'impuls de l'entitat Amics de la Terra. A mesura que el projecte va anar adquirint major abast, es va decidir que el Fòrum continuàs liderant el seu desenvolupament i execució.

Durant tot aquest procés s'han mantengut diferents reunions amb entitats públiques i privades, amb l'objectiu de crear un ecosistema de col·laboració que donàs viabilitat i fortalesa a la iniciativa. En aquesta labor participen organismes com l'Institut Balear de l’Energia (IBE), la Federació d'Entitats Locals de les illes Balears (FELIB) i la plataforma 'Renovables sí, però així no'. Aquestes sinergies cerquen enfortir la base institucional i social que permeti a les comunitats energètiques assentar-se i créixer de manera sostenible.

Dijous passat, 20 de març, el projecte va ser presentat davant el batle del municipi de Santa Maria del Camí, Colau Canyelles. En aquesta reunió es va plantejar l'estudi inicial que va valorar la idoneïtat de dues parcel·les públiques per a la instal·lació de sistemes de generació fotovoltaica. Com a resultat d'aquesta primera reunió, el Fòrum de la Societat Civil i l'Ajuntament de Santa Maria del Camí varen manifestar la seva voluntat d'impulsar la creació de la primera comunitat energètica en el municipi. «Aquest pas constitueix una fita important per a la transició energètica de l'illa, ja que afavoreix la participació ciutadana en la generació d'energia neta i representa un model de cooperació pública i privada», assenyalen.

La labor conjunta del Fòrum de la Societat Civil i les institucions associades ofereix una oportunitat per a expandir aquestes iniciatives a més municipis, promovent la sostenibilitat, l'eficiència i la pedagogia energètica enfocada al benestar comú de la població local. Amb aquest acord, s'estableixen les bases per a un model reproduïble de comunitats energètiques, la finalitat de les quals és acostar la transició energètica als municipis de Mallorca o barris de Palma i facilitar l'accés a fonts renovables de manera responsable, participativa i beneficiosa per a tots els actors implicats.

El Fòrum de la Societat Civil està format per ALCAIB, Aliança per l'Aigua d'Eivissa i Formentera, Amics de la Terra Mallorca, Ateneu dels Comuns, Col·lectiu Alternatives, CCOO, Centre Mallorquí de Negocis, Estudi General Lul·lià, Eticentre, Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Palma, Fòrum 3r Mil·leni, Fundació Ateneu, Fundació Iniciatives del Mediterrani, Fundació Intercoopera, Fundació Gadeso, GOB Mallorca, Joves Arquitectes de Mallorca, Fundació Marilles, Mercat Social Illes Balears, Obra Cultural Balear, Palma XXI, Pimem, Pla de Mallorca XXI, Rezero, STEI, Tramuntana XXI, UGT, Varietats Locals, EAPN-Xarxa per a la inclusió social.