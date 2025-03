Homenatge als bombers mallorquins que varen col·laborar en les tasques d’emergència per la Dana a València

El Consell de Mallorca ha retut homenatge als bombers voluntaris que es varen desplaçar a València per a ajudar en les tasques d’emergència i assistència als afectats per la Dana. El president de la institució insular, Llorenç Galmés, els ha fet entrega d’un diploma durant els actes de la Diada dels Bombers de Mallorca que s’ha celebrat al Parc de Bombers d’Alcúdia per commemorar el seu patró, sant Joan de Déu.

El president del Consell ha volgut agrair als bombers «la seva solidaritat, professionalitat i compromís, que són una mostra clara dels valors que defineixen el cos dels Bombers de Mallorca. Un orgull per a la nostra illa». El Parc de Bombers d’Alcúdia ha acollit una jornada de portes obertes per celebrar la Diada dels Bombers de Mallorca. Un acte que serveix per apropar el cos a la ciutadania i perquè coneguin de primera mà les instal·lacions, els vehicles i l’equipament que empren en el dia a dia. Originalment s’havia de celebrar diumenge 9 de març, però es va haver d’ajornar pel mal temps. Gran part de les activitats que s’han organitzat han anat adreçades als més petits. A primera hora del dematí s’han disputat diferents curses infantils, per a infants d’entre 2 i 12 anys, amb circuits adaptats. Tots els petits corredors han rebut una medalla. A més, han pogut gaudir de jocs infantils i castells inflables. També s’han fet tres simulacres. Primer de tot, els Bombers de Mallorca han fet un exercici multidisciplinari d’accident de trànsit, en el qual han rescatat una víctima amb l’excarceració d’un vehicle accidentat. Tot seguit, el Grup de Rescat Caní ha fet una exhibició amb els cans ensinistrats per al rastreig i salvament. I, per acabar, el Grup de Rescat de Muntanya ha fet una demostració d’una acció de salvament. Durant la jornada s’han pogut visitar les instal·lacions dels bombers i les seves dependències, a més d’assistir a una demostració d’extinció de foc i a una mostra de vehicles de bombers, entre d’altres activitats.