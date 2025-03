Neix un nou casal obrer i popular a Mallorca: Sa Tafona de Bunyola

Aquest cap de setmana, Bunyola ha celebrat la inauguració de casal obrer popular Sa Tafona, situada al cèntric carrer Major. El passat dissabte, 15 de març, va tenir lloc la inauguració del casal, amb una festa a l’aire lliure, realitzada al carrer Doctor Fleming, la qual va comptar amb una xerrada sobre la necessitat d'espais populars i la seva gestió, amb l'Assemblea Popular de Son Sardina i Can Bum de Pollença, i l’actuació dels grups Debaix, Coça i el punxadiscos Kavot.

Tal com expliquen al fullet informatiu repartit entre els assistents, Sa Tafona és «un espai obert al poble amb l'objectiu d'esdevenir un punt de referéncia del desenvolupament de la cultura i I’activitat política de Bunyola». Al fullet expliquen també el context històric en el qual Bunyola ha experimentat una transformació que, en gran mesura, ha significat la pèrdua d’espais organitzats, com ara «les factories properes a l'estació de tren i l'activitat agrònoma i ramadera eren el motor del nostre poble que, a poc a poc, ha anat desapareixent».

Actualment, expliquen, «Bunyola és una víctima més dels fenòmens de la gentrificació i Ia turistització. No obstant això, a Bunyola existeix encara un ampli teixit associatiu, que és una de les grans riqueses del poble i un dels elements clau que encara permeten mantenir l’essència de poble. Però, la manca d’espais per a la realització de les seves activitats és una realitat. Amb una plaça, la qual dedica la meitat de la seva superfície al negoci privat, i espais en desús i en estat de ruïna, Bunyola es troba òrfena d’un espai de referència per a l'activitat associativa i cultural».

Per tot això, Sa Tafona neix amb l’objectiu de donar cabuda al teixit associatiu de Bunyola, per a passar a ser «un espai de trobada, de reunió, de reflexió i de pensament col·lectiu» on tothom hi pugui dir i organitzar la seva. Cal recordar que a Bunyola existeix més d’una quarantena d’associacions, que tot i la manca de suport institucional, sobretot des de l’Ajuntament, resisteixen «les envestides del capitalisme voraç que avança tan ferotgement a tots i cadascun dels pobles de Mallorca», ha explicat un dels seus membres a dBalears.

Finalment, des de l’organització del nou casal bunyolí fa una crida a aportar idees i mans per a realització d’actes, com el d’aquest dissabte, tan importants i elementals en els inicis de qualsevol projecte. És per això que els i les actuals membres de Sa Tafona conviden tothom a conèixer l’espai i a formar-ne part.

Bunyola mai no havia tengut mai cap tipus d’ateneu o casal popular, i la idea va sortir arran de la crisi de la Covid-19, on es va veure la manca d’espais on poder organitzar qualsevol tipus d’activitats. L’escalada de preus també a fet que molts espais que al llarg del temps han allotjat alguna iniciativa popular s’hagin, fins i tot, convertit en habitatges o locals per a especular.