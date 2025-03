Alaró demana als diputats i senadors de les Balears que intercedeixin per a implicar l’Estat en la preservació del Castell

L'Ajuntament d'Alaró mou fitxa per a aconseguir la implicació del Govern d'Espanya en la conservació i restauració del Castell d'Alaró, un dels elements patrimonials més emblemàtics de Mallorca i part fonamental del patrimoni natural i cultural de la Serra de Tramuntana.

Amb aquesta finalitat, el batle d'Alaró, Llorenç Perelló, ha enviat cartes a tots els diputats i senadors elegits per la circumscripció de les Illes Balears demanant la seva intermediació perquè el Govern espanyol assumeixi les seves responsabilitats com a propietari del Castell i permeti les actuacions de conservació necessàries.

En aquestes cartes, el batle recorda que l'Estat, malgrat ser el titular del Castell, no ha impulsat cap acció de rehabilitació ni ha destinat recursos econòmics per a garantir la seva preservació, incomplint les obligacions establertes per la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol i per la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears. Així mateix, tampoc no s'han atès les responsabilitats assenyalades per la UNESCO en relació amb la Serra de Tramuntana.

L'Ajuntament d'Alaró i el Consell de Mallorca varen signar recentment un conveni de col·laboració per a impulsar actuacions de protecció i manteniment del Castell, però aquestes iniciatives no es poden dur a terme sense l'autorització del Govern espanyol. Malgrat les reiterades peticions formals, el Ministeri de Cultura encara no ha donat una resposta satisfactòria.

Per això, l'Ajuntament d'Alaró sol·licita el suport dels representants de les Illes Balears a Madrid perquè intercedeixin davant el Govern d'Espanya i es desbloquegi aquesta situació. El batle Perelló ha enviat cartes tant a la presidenta del Congrés espanyol, Francina Armengol, com a la senadora Maria Salom, entre d'altres, recordant-los la importància d'aquest bé patrimonial i la necessitat urgent d'actuar per a garantir-ne la conservació.

Perelló ha destacat que la protecció del Castell d'Alaró és una qüestió que transcendeix els colors polítics i que requereix una resposta institucional immediata: «No podem permetre que un patrimoni històric de la rellevància del Castell d'Alaró continuï degradant-se per la inacció de l'Estat. Des de l'Ajuntament i el Consell de Mallorca hem demostrat la nostra voluntat i compromís, ara esperam que el Govern d'Espanya faci la seva part».