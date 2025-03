El Govern ha iniciat l'expedient perquè l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua) faci els estudis preliminars per a la construcció de tres noves dessaladores, a Menorca, Mallorca i Eivissa, amb les quals es podrien abastir al voltant de 60.000 persones.

Així ho ha informat el conseller del Mar i el Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, en una roda de premsa oferta aquest dimecres, en què ha indicat que l'objectiu d'aquestes infraestructures és «la recuperació dels aqüífers de les Balears i no dependre tant de la meteorologia».

Lafuente ha reconegut que la situació del subministrament de l'aigua a l'arxipèlag és «complicada» i ha subratllat que l'Administració ha de tenir una planificació a mitjà i llarg termini que «garanteixi l'abastament d'aigua a la població».

Aquesta iniciativa té com a objectiu avaluar solucions per a reforçar el subministrament a zones amb problemes de qualitat i quantitat d'aigua, com ara el sud-est de Mallorca, l'est de Menorca i el sud d'Eivissa.

L'expedient aprovat preveu la realització d'estudis tècnics i ambientals per a avaluar la ubicació més adequada daquestes infraestructures, el sistema de captació d'aigua marina, el rebuig de la salmorra i la connexió a les xarxes de proveïment.

En el cas de Mallorca i Eivissa, es contempla la seva integració a les xarxes d'alta existents, mentre que a Menorca es valorarà la implantació d'una de nova.

Més enllà de reforçar el subministrament d'aigua, aquest estudi posa el focus en la recuperació dels aqüífers, un objectiu «clau» dins de la planificació hidràulica vigent.