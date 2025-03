Un grup de ciutadans han posat en marxa una iniciativa de recollida de firmes contra l'Ordenança Cívica impulsada pel Partit Popular a l'Ajuntament de Palma.

«L'Ajuntament de Palma, governat pel PP amb el suport de Vox, vol aprovar una Ordenança (In)Cívica que ataca drets i llibertats democràtics. La norma inclou mesures repressives, antidemocràtiques i contràries als drets humans fonamentals que, com a ciutadans, rebutjam», assenyalen.

Els impulsors consideren que «l’Ordenança (In)cívica crea inseguretat jurídica, vulnera drets fonamentals i promou l’arbitrarietat. Perquè volem polítiques inclusives i de mediació social, fetes des del respecte a la diversitat social i cultural, deim no a l’Ordenança (In)cívica de Palma».

Per això, exigeixen a l’equip de govern de Cort que rectifiqui: «Encara és a temps de retirar aquest projecte i de retornar al consens social. No acceptam la persecució contra la ciutadania de Palma. Demanam a l’equip de govern que retiri aquesta normativa, contrària als drets i a les llibertats de la ciutadania, i que la substitueixi per polítiques que afavoreixin la convivència, la igualtat i la cohesió social».

Els arguments en contra

1. «Limita greument la llibertat d'expressió i de creació artística (artistes i músics de carrer) i el dret de reunió, vulnerant el dret de manifestació i reunió protegits per la Constitució.

2. Reprimeix directament les persones en situació de vulnerabilitat (pobres, persones sense llar, caravanistes), a les que sanciona de manera injusta i deshumanitzadora sense oferir cap alternativa a la seva situació d’exclusió.

3. Respon a una lògica moralista i conservadora, que vol eliminar del carrer la pobresa i la dissidència política. Prioritza una ciutat mercantilitzada al servei del turisme i de l’especulació.

4. Dona solucions policials a problemes socials (l’accés a l’habitatge, la prostitució, la pobresa, l’ús de l’espai públic). No fomenta la convivència a través de la inclusió i de la cohesió social. Imposa prohibicions i sancions que no aborden les causes estructurals de la pobresa i la desigualtat.

5. Contradiu les declaracions de Palma com a Ciutat Amiga de la Infància i Ciutat Educadora, i la signatura del Pacte per la Inclusió Social, ja que prohibeix als infants jugar al carrer, reprimeix els col·lectius vulnerables i margina les persones en situació d’exclusió social.

6. Genera inseguretat jurídica, ja que crea una sobreregulació que entra en conflicte amb altres normatives municipals i estatals i que dificulta la seva aplicació equitativa. Inclou sancions desproporcionades i texts ambigus que permeten l’aplicació arbitrària i, per tant, l’abús».