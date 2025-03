La Policia Local de Palma i el Centre de Protecció Animal de Son Reus han immobilitzat aquest divendres un cavall que estirava una galera destinada a efectuar recorreguts turístics en constatar que presentava diverses irregularitats.

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma, els agents de la Policia Muntada i els veterinaris de Son Reus han dut a terme una inspecció completa tant de l'animal com de la galera després de rebre l'avís d'un ciutadà.

El carruatge es trobava en un estat «d’extremada brutícia» i tenia diverses parts oxidades

El carruatge es trobava en un estat «d’extremada brutícia» i tenia diverses parts oxidades. La matricula, a més, presentava signes d'haver estat manipulada. El conductor estava prestant el servei sense disposar del corresponent quadre de tarifes i tampoc tenia ni llibre de reclamacions ni la documentació reglamentària obligatòria.

L'extremitat anterior esquerra del cavall, per part seva, no estava protegida per cap mena de ferradura, ha apuntat el Consistori. Per tot això, i una vegada finalitzada la inspecció, l'animal ha quedat immobilitzat en la seva quadra de procedència.