El negacionisme masclista de Vox, al capdavant de l'àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de Calvià, fa que el municipi sigui l'únic de Mallorca, d'aquesta grandària, que no ha elaborat cap programa per a commemorar el 8 de març. Aquest és el segon any que el pacte PP-Vox ignora el Dia Internacional de la Dona.

Per contra, altres pobles on governa PP-Vox com Marratxí, Alcúdia o Llucmajor, sí que han programat activitats en el marc del 8M.

Així, a Calvià, la regidora de Vox Juana María Prats és qui controla l'àrea d'Igualtat, Serveis Socials i Família. Però, què entendrà per igualtat la senyora Prats? En lloc de dur a terme el seu mandat al capdavant d'aquesta àrea, el partit d'extrema dreta ha emès un comunicat per a denunciar que el 8M «està sent utilitzat per a fer promoció del discurs progre sobre la ideologia de gènere». Així, asseguren que hi ha una «utilització i abandonament de les necessitats reals de les dones».

Vox Calvià també vol acabar amb el Ministeri d'Igualtat i amb unes suposades ajudes a associacions feministes. Finalment, per a afegir-hi el toc xenòfob, asseguren al comunicat que «fa anys que s'importen cultures que menyspreen la dona».