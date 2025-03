Denuncien dos casos de lloguer d’infrahabitatges a Formentera

La plataforma ciutadana ‘SOS Vivienda Formentera’ ha denunciat davant el Consell dos casos de lloguer d’infrahabitatges a l’illa. Segons que explica IB3, la institució ha obert dos expedients i els propietaris dels terrenys es podrien enfrontar a sancions de fins a 400.000 euros.

Arran de l’augment del preu de l’habitatge a les Illes Balears i el creixent auge del turisme, els casos de lloguers il·legals d’infrahabitatges s'han incrementat darrerament. 'Sos Vivienda Formentera' també apunta que «pràcticament no hi ha inspeccions» i que, «els qui ho fan malament, que són molts, se senten impunes perquè saben que ningú els persegueix».

Un dels casos denunciats es tracta de casetes de fusta i el trobam a la zona de Cala en Baster. I segons explica la plataforma, es lloguen sense contracte i no compten amb les condicions sanitàries adequades: «Els tallen l’aigua i l’electricitat i les aigües fecals es llencen directament dins el bosc».

Però aquest no és l'únic infrahabitatge denunciat. A la zona d’Es Cap, hi trobam una petita construcció, semblant a un corral per a animals, que no té finestres ni ventilació: «El propietari fins i tot entrava dins la casa sense permís».

Per la seva banda, el Consell de Formentera assegura que ja tramita els expedients per a aquests dos casos i que els propietaris s’enfronten a sancions de fins a 400.000 euros.