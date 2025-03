Els edificis del Consell de Mallorca lluiran, a partir d’aquest dilluns, 3 de març, i fins al dia 12 de març, la banderola que visibilitza el Dia Internacional de la Dona, que se celebra el 8 de març. El president del Consell, Llorenç Galmés, juntament amb el conseller de Presidència Antoni Fuster, la directora insular de Famílies, Ana Ferriol, i la directora d'IBDona, Cati Salom, han estat els encarregats de penjar la lona commemorativa a la seu de la institució insular.

Llorenç Galmés ha reivindicat que «les dones han de poder decidir en llibertat tot allò que es proposin, sense barreres ni traves» i ha assegurat que «continuarem treballant a favor de la igualtat i en la lluita contra qualsevol tipus de violència, defensant i protegint els drets de totes les dones, fins que la igualtat sigui una realitat i no una reivindicació».

El manifest, llegit per la directora insular de Famílies, ressalta la «necessitat de dedicar temps i atenció a una realitat que encara és vigent i en la qual treballam per assolir una igualtat plena, real i efectiva entre dones i homes». Així mateix, destaca que «el 8M continua sent necessari, encara avui, el 2025, perquè són massa les situacions existents que impedeixen el lliure desenvolupament de les dones en igualtat i sense discriminació».

Tanmateix, afirma que «aquest 8 de març és una altra oportunitat per demostrar el compromís ciutadà i polític cap a la igualtat entre dones i homes, i per dir fort i clar que la injustícia de la discriminació no té cabuda en la societat mallorquina».

Igualtat es gestiona des de la Direcció Insular de Famílies

La institució insular demostra el seu compromís amb la igualtat amb un augment del pressupost destinat a la Direcció Insular de Famílies, que creix un 29 % respecte a l'exercici de 2024. Aquesta inversió permet continuar avançant en la millora dels serveis insulars i garantir una atenció més eficient a les dones que ho necessitin. A més, el president del Consell ha destacat que «cap partida adreçada a igualtat i diversitat ha sofert retallades, demostrant amb fets el seu compromís ferm amb la protecció dels drets de les dones».

En aquesta mateixa línia, el Consell ha obert el Centre Libertas, un recurs que ofereix atenció integral, gratuïta i 24/7 a les víctimes de violència sexual, proporcionant suport psicològic, social i jurídic. La seva obertura, cofinançada amb fons Next Generation EU, respon a la necessitat d'espais segurs i especialitzats a Mallorca, facilitant la recuperació de les dones afectades.

Actes principals

Per commemorar el Dia Internacional de la Dona, s’han organitzat gairebé un centenar d’actes en diferents municipis de Mallorca. En concret, destaquen la taula rodona «Dones i mitjans de comunicació», que tindrà lloc el 5 de març de 18.30 h a 20.00 h a CaixaForum. Aquest espai reunirà destacades professionals del periodisme per debatre sobre les seves experiències en el sector i les diferents sensibilitats que hi coexisteixen.

Entre les ponents hi haurà Àngeles Durán, presidenta de l’Associació de Periodistes de Balears; Elka Dimitrova, cap de redacció d’Onda Cero Illes Balears; Nekane Domblás, periodista a Última Hora i professora associada del CESAG-Comillas; Marisa Goñi, directora del Diario de Mallorca; Victòria Morell, directora i guionista audiovisual; i Maria Antònia Cantallops, responsable de comunicació de la Fundació ASNIMO, que exercirà de moderadora.

També destaca el concert «Dones compositores», a càrrec d’Irene Laguna i Maria Biarge, que se celebrarà l’11 de març a les 18.00 h a la Capella de La Misericòrdia. Aquest duet de violoncels interpretarà peces compostes exclusivament per dones, oferint una experiència musical que posa en valor el talent femení.