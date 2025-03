L'Institut Balear de la Dona (IB-Dona) ha programat 17 activitats amb motiu del 8M, Dia Internacional de la Dona, amb una visibilitat especial cap a les dones amb discapacitat.

El lema de la commemoració d'aquest any, segons ha indicat en una nota de prensa la Conselleria de Famílies i Afers Socials és 'Per una mirada inclusiva cap a la igualtat'.

La consellera, Catalina Salom, ha presentat aquest dilluns en roda de premsa el programa d'activitats, el lema i el cartell d'aquest any.

Entre les activitats programades amb motiu del 8M, destaquen l'estrena i projecció, a les quatre illes, del reportatge 'Una mirada inclusiva cap a la igualtat', així com l'espectacle familiar 'L'autobús de Rosa és per a totes', a càrrec de Fada Despistada, també present a totes les illes, i la inauguració de l'exposició 'Mujeres y Reinae' visitar a partir del mateix 8 de març.

Al dia abans, la historiadora i escriptora Eusèbia Rayó oferirà la conferència 'Reinas de Mallorques', a l'Arxiu del Regne de Mallorca.

D'altra banda, el dia 6, RNE emetrà el programa 'Radiodiario' des de la seu de l'IbDona. El dia 10 tendrà lloc l'activitat 'En sus tacones', que se centrarà en el paper de les dones al món laboral i empresarial, mentre que el dia 12 es faran públiques les dades del balanç anual del Servei 24 Hores d'atenció a les víctimes de la violència masclista.

Les activitats culminaran durant el mes d'abril, amb l'organització de la jornada interinstitucional adreçada a professionals 'Una mirada inclusiva cap a la igualtat', a Eivissa, i de la taula rodona 'Mujer y Deporte', a Palma.

'Una mirada inclusiva cap a la igualtat'

El reportatge 'Una mirada inclusiva cap a la igualtat', realitzat per Sealand Films per a l'IB-Dona, s'estrenarà l'11 de març al Teatre Principal de Palma durant un acte presentat per la periodista Marta Garau.

El document audiovisual narra els reptes a què s'enfronten quatre dones amb diferents tipus de discapacitats: motora, sensorial i cognitiva.

Posteriorment, el reportatge es projectarà el dia 13 de març al Teatre Principal d'Inca; el dia 14 a la Sala Polivalent Albert Camus, de Sant Lluís, a Menorca; el dia 20 de març a la sala de plens del centre de dia de Sant Francesc Xavier, a Formentera, i el dia 9 d'abril a la jornada interinstitucional dirigida a professionals 'Una mirada inclusiva cap a la igualtat', al centre cultural de Jesús, a Santa Eulària des Riu, Eivissa.

L'autobús de Rosa Parks

Amb l'espectacle 'L'autobús de Rosa és per a totes, Fada Despistada convida les famílies a pujar a l'autobús de Rosa Parks, ocupat per dones que han canviat la història, com Malala, Frida Kahlo, Ada Lovelace, Marie Curie, Hellen Keller, Ann Sullivan, Harriet Tubman o Wanda Diaz.

Es tracta d'un espectacle musical teatralitzat per a tots els públics, amb jocs interactius i adaptacions per a persones amb visibilitat, mobilitat i audició reduïda, en un espai adaptat per a l'ocasió amb tecnologia auditiva inclusiva facilitada per Aspas.

Les famílies podran veure la Fada el dia 9 de març la Salta Taller del Museu del Calçat de la Indústria d'Inca; el dia 15 de març a la sala d'actes del Centre Mater, a Palma; el dia següent a la sala de cultura de Felanitx; el 23 de març a la Sala Polivalent Albert Camus, de Sant Lluís, a Menorca; el dia 29 de març a l'espai cultural de Sant Ferran, i, finalment, el 30 de març al centre cultural de Jesús, a Santa Eulària des Riu, Eivissa.