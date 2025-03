L'Ajuntament de Marratxí ha presentat aquest dilluns, 3 de març, el seu programa d'activitats amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que se celebrarà el pròxim 8 de març. Una jornada dedicada a sensibilitzar, reivindicar i commemorar els avanços en matèria d'igualtat. Sota el lema 'Marratxí, un compromís amb la igualtat', el municipi acollirà en els pròxims dies diverses iniciatives culturals, educatives i participatives dirigides a tots els públics.

A més del batle, Jaume Llompart, i de la regidora d'Igualtat, Elvira García, en la presentació del programa del 8M també han estat presents Carmen Cañellas, regidora de Cultura, i Antonia Coll, regidora de Gent Gran. Totes elles han posat en valor la col·laboració institucional per continuar avançant en polítiques d'igualtat i visibilitzar el paper de les dones en tots els àmbits de la societat.

Jaume Llompart ha subratllat la necessitat de continuar treballant per una societat més justa amb les dones: «Aquest 8M és una oportunitat per reivindicar el paper fonamental de les dones al nostre municipi i per renovar el nostre compromís amb la igualtat real. Marratxí està plenament compromès amb aquesta causa, i aquest programa n'és una mostra. La igualtat no ha de ser només un lema, sinó una realitat per la qual hem de treballar cada dia».

Per la seva banda, la regidora d'Igualtat, Elvira García, ha remarcat el paper fonamental de la participació ciutadana en aquesta jornada: «Volem que tot el municipi formi part d'aquest 8M, que dones, homes i infants participin activament i prenguin consciència de la importància de la igualtat. Hem preparat un programa inclusiu, amb activitats per a totes les edats, que ens permetrà reflexionar i, al mateix temps, gaudir d'uns dies d'aprenentatge i convivència».

La jornada central del 8 de març comptarà amb la lectura del manifest del Dia Internacional de la Dona a la plaça Margalida Salvà d’Es Pont d’Inca, seguida d’un concert a càrrec del Cor de Dones de Sant Francesc d’Inca a la parròquia de Sant Alonso d’Es Pont d’Inca.

Entre les activitats més destacades del programa hi ha la inauguració de l'exposició 'Dones Notables', que es podrà visitar a Ca Ses Monges, a Es Pla de na Tesa, fins al 14 de març. A més, el dia 18 de març se celebrarà «Donants de memòria», una trobada de conversa amb dones pioneres del municipi majors de 65 anys. També es duran a terme tallers d'autodefensa, així com activitats esportives i culturals dirigides a dones i famílies.

El programa també inclou activitats a les biblioteques municipals, com sessions de contacontes, així com l'emissió d’un programa especial a Ràdio Marratxí dedicat a dones emprenedores del municipi. Des de l'Ajuntament de Marratxí conviden tota la ciutadania a participar en les activitats i a reforçar el compromís amb la igualtat, promovent el respecte, l’equitat i la participació activa en aquesta jornada de reivindicació.