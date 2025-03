Aida Cortecero, escriptora i activista pels drets de les dones, és la creadora del compte 'Abusos Baleares' a Instagram amb el qual recull testimonis de víctimes d'abusos a les Illes Balears.

Ara, ha publicat un vídeo amb el seu propi relat. Cortecero ha explicat que fa un parell de dies va patir un intent d'agressió quan caminava pel carrer: dos homes la varen perseguir, amb la cara tapada. No obstant això, remarca que «afortunadament sempre duc autodefensa damunt i la meva reacció va ser ràpida, vaig traure l'esprai i el mòbil». En defensar-se, els atacants varen recular i va acudir la Policia.

La víctima denuncia també, al vídeo, que va explicar als agents de la Policia tot el que havia passat i els va ensenyar el vídeo, però que no la varen deixar posar una denúncia amb l'argument que no hi va haver cap agressió: «A mi això em sembla molt greu, és una agressió, no vull que ningú sàpiga què se sent perquè és horrible».

Cortecero assenyala que no sembla una coincidència aquest intent d'agressió i que ella gestioni el compte de relats d'abusos ja que ha rebut més amenaces: «Seguim dient-ho, no ens callaran, ja sabem viure amb la por».