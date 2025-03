Clam unànime. Els partits de l’oposició han carregat aquest dissabte durament contra el discurs «esperpèntic» de Gabriel Le Senne, president del Parlament pel partit neofeixista Vox. Cal recordar que el titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Palma ha dictat acte d'obertura de judici oral contra Le Senne per un presumpte de delicte d'odi per trencar una imatge de víctimes del franquisme en un ple.

En aquest sentit, Més per Mallorca no ha assistit a l’acte com a mostra de protesta contra el fet que Le Senne encara no hagi dimitit després de la seva imputació. No obstant això, Lluís Apesteguia, coordinador de la formació ecosobiranista, ha assegurat a través de les xarxes socials que «després d'escortar el discurs partidista i basat en informacions ‘fake’ de Le Senne estic content i orgullós de la decisió de MÉS de no assistir a cap acte que ell presideixi. Un discurs contra l'autonomia, contra el poder públic, contra els desafavorits».

Per part seva, la diputada d'Unides Podem, Cristina Gómez, també ha carregat contra el discurs de Le Senne, qualificant d’«esperpèntic que sigui ell qui demani maneres i actituds decoroses als altres». Perquè, segons ha recordat la diputada, després d'escoltar el discurs del president del Parlament, això sí, d'esquena, a manera de protesta, és «indecent» que LeSenne hagi fet avui un discurs «quan era l'última persona que hauria d'haver estat aquí presidint un acte com aquest».

«Després del discurs de la presidenta del Govern, Marga Prohens, àlies Alícia al País de les Meravelles, aquest divendres, en l'acte institucional pel Dia de les Balears 2025, en el qual es van lliurar els premis Ramon Llull i les Medalles d'Or de les Balears, aquest dissabte, continuant amb els símils cinematogràfics, hem presenciat el discurs deGabriel Le Senne a Gotham», ha comentat Gómez.

Finalment, el Grup Parlamentari del PSIB-PSOE també ha criticat el president del Parlament per haver donat un discurs «profundament partidista» i «ple d’odi». Així, segons el portaveu Iago Negueruela, Le Senne «no hauria d'haver pronunciat mai aquest discurs» i ha assegurat que és «un dia trist per a la comunitat autònoma», i no sols perquè Le Senneha pronunciat el seu discurs amb motiu del Dia de les Balears sinó perquè, a més, aquest s'ha reiterat en un discurs «ple d'odi», un fet que, en opinió seva, «han de denunciar els demòcrates». «És una persona que ja no hauria de representar a la institució», ha sentenciat Negeruela.