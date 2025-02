L’Observatori de Riscos Naturals i Emergències de les Illes Balears (RiscBal) ha desenvolupat una aplicació per a dispositius mòbils en temps real sobre els riscos naturals. En aquests moments, ja proporciona informació sobre el risc d’inundacions a les Illes Balears i permet visualitzar l’estat dels torrents, així com els avisos hidrometeorològics que es puguin produir.

L’aplicació RiscBal-App s’ha donat a conèixer al centenar d’investigadors i professionals de la gestió d’emergències que han participat en la II Jornada RiscBal, un fòrum d’intercanvi de coneixements i experiències organitzada per RiscBal i l’Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua (INAGEA) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears.

La jornada ha tingut lloc el dijous, 27 de febrer, al Centre Bit Raiguer, a Inca, i l’han inaugurat el vicerector de Política Científica i Investigació de la Universitat de les Illes Balears, doctor Víctor Homar; el director de l’INAGEA, doctor José Escalona; el batlle d’Inca, senyor Virgilio Moreno; el director general d’Emergències i Interior del Govern de les Illes Balears, doctor Pablo Gárriz, i el director de RiscBal, doctor Joan Estrany.

Aquesta jornada estava prevista inicialment per al 7 de novembre de 2024, però es va haver d’ajornar per mor que molts dels tècnics i participants es varen desplaçar a les zones afectades per les inundacions que afectaren les comarques valencianes per dur a terme tasques de rescat i rehabilitació.

Prevenir el perill des del mòbil

A través de la xarxa de monitoratge de RiscBal-Control, l’aplicació permet visualitzar dades sobre el nivell d’aigua als torrents, que es recullen cada 5 minuts en 53 estacions. Igualment, de pluja, humitat del sòl i temperatura de l’aire, recollides també cada 10 minuts en 30 estacions. També recull dades cada 10 minuts de 42 estacions de l’AEMET a les Balears.

Aquestes dades es complementen amb la informació sobre el nivell de l’aigua en torrents amb risc d’inundació important que aporten les 55 estacions hidromètriques que RiscBal-Control ha desplegat arreu de les Illes Balears.

La informació que recull RiscBal permet generar prediccions a dues hores vista sobre el risc d’inundació en aquestes estacions i a llocs perillosos de la xarxa viària, i enviar de manera automàtica avisos d’alerta als usuaris de l’aplicació segons el grau de perillositat.

L’aplicació RiscBal-App ja té més de 5.000 usuaris i es pot descarregar de franc des del mes d’agost. Està disponible per a dispositius Android i iOS als enllaços següents:

L'equip de RiscBal ja treballa en una segona versió millorada de l’aplicació amb l’objectiu que també incorpori informació sobre incendis forestals, sequeres, temporals i moviments de terres. D’aquesta manera, els usuaris podran tenir a mà un sistema integrat d’alertes dels riscos naturals, ambientals i climàtics a les Illes Balears.

Una jornada per fomentar la transferència de coneixement

La II Jornada de Riscos Naturals i Emergències de les Illes Balears té com a objectiu fomentar l'intercanvi de coneixement i la col·laboració entre institucions en l’àmbit de la prevenció dels riscos naturals i la gestió de les emergències.

Els assistents a la jornada han participat en diverses sessions que han tractat temes com ara la transferència de coneixement científic per fer front als reptes socioambientals a les Illes Balears, els riscos naturals i les emergències en un context de crisi climàtica, i la planificació dels riscos naturals. La conferència principal de la jornada l’ha impartida el doctor Alexander Fekete, professor de la Universitat de Colònia (Alemanya). La seva intervenció s’ha centrat en les lliçons apreses sobre les inundacions catastròfiques que es varen produir a Alemanya l’any 2021.

Un dels aspectes destacats de la jornada ha estat la incorporació de nous desenvolupaments tecnològics a la detecció primerenca de riscos naturals, amb especial atenció a la integració dels sensors ambientals i la intel·ligència artificial en la gestió territorial i de les emergències.

L’Observatori de Riscos Naturals i Emergències de les Illes Balears (RiscBal) és una iniciativa cientificotècnica de la Universitat de les Illes Balears i l’Institut d’Investigacions Agroambientals i Economia de l’Aigua (INAGEA), amb una experiència científica de 20 anys. És un grup consolidat d’R+D+I d'anàlisi i observació sistemàtica centrat en la transferència de coneixement per a una gestió intel·ligent i integral del territori, dels riscos naturals i de les emergències. Desplega instruments de control i monitoratge en temps real dels riscos naturals, ambientals i climàtics mitjançant sistemes d’alerta primerenca amb l’objectiu de donar suport a la presa de decisions en el cicle de gestió de l'emergència davant els riscos naturals a les Illes Balears.

Ubicat al Centre Bit Raiguer, a Inca, RiscBal és gestionat per la Universitat de les Illes Balears a través de l’Institut d’Investigacions Agroambientals i Economia de l’Aigua (INAGEA). L’equip investigador de la UIB suma així el coneixement científic sobre catàstrofes naturals al coneixement tècnic de la Direcció General d’Emergències i Interior i altres institucions implicades en la gestió intel·ligent del territori i dels riscos naturals, ambientals i climàtics en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.