La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, per mitjà de la Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, impulsa la presència del producte local en la Diada de les Illes Balears i gestiona la I Fira del Producte Local. La celebració serà els dies 28 de febrer i 1r i 2 de març, a s’Hort del Rei, a Palma.

El Govern ha remarcat que la trentena d’elaboradors que hi seran presents oferiran productes sota la denominació de producte local. Així, només s’hi comercialitzaran productes agraris i alimentaris, cultivats, produïts o pescats a les Illes Balears, aliments amb denominació d’origen protegida o indicació geogràfica protegida de les Illes Balears i productes elaborats amb ingredients que provenen del sector primari. El director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llabrés, ha explicat que «es compleix així una petició de les organitzacions agràries, que havien sol·licitat més protagonisme en la Diada de les Illes Balears».

D’altra banda, el conseller Joan Simonet ha manifestat que «l’objectiu principal és que la mostra sigui una plataforma perquè els elaboradors de les Illes Balears puguin donar a conèixer els seus productes i establir un punt de trobada entre productors, elaboradors i consumidors». A més, Simonet ha assegurat que «es demostra, una vegada més, el compromís del Govern en la promoció del producte local».

Els més de trenta elaboradors mostraran a la fira tot un seguit de productes i aliments, com sobrassada, formatge, vi, ametlles, mel, oli, sal, embotits, infusions, tes, begudes espirituoses, salses i espècies, entre d’altres. D’altra banda, amb l’objectiu de dinamitzar la fira, cada dia es farà un sorteig de cinc senalles valorades en 60 euros. Per a poder participar-hi s’haurà d’haver fet una compra mínima de 10 euros en producte local.

Primera Fira de la Pesca i el Peix Local

Com a novetat, per primera vegada en el marc de la Diada de les Illes Balears se celebrarà la Fira de la Pesca i el Peix Local, una mostra que estarà ubicada al carrer del Consolat de Mar i en la plaça de la Drassana i que serà un aparador del sector pesquer professional de l’arxipèlag.

Aquesta primera fira ha estat possible gràcies a la implicació de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural i a la feina de la Federació Balear de Confraries de Pescadors, la Confraria de Pescadors de Palma, les confraries de pescadors d’Eivissa, la Llotja de Palma (OP Mallorcamar) i el Grup d’Acció Local Pesquer de Mallorca.

Hi haurà parades informatives sobre les arts de pesca tradicional, les pràctiques de pesca sostenibles i les marques de qualitat del peix local de Mallorca (Millorquín) i d’Eivissa (Peix Nostrum). A més, en el marc d’aquesta mostra, la Confraria de Pescadors de Palma i OP Mallorcamar oferiran plats elaborats amb productes de la mar de les Illes Balears.

També s’impartiran diversos tallers, el primer dels quals sobre la història, l’evolució i el present de la pesca a les Illes Balears i el Gremi de Pescadors de Palma, mentre que el segon estarà relacionat amb la pesca tradicional a l’arxipèlag.

En la fira tendran paradeta la Direcció General de Pesca, la Federació Balear de Confraries de Pescadors, la Confraria de Pescadors de Palma, Peix Nostrum, OP Mallorcamar i el Grup d’Acció Local Pesquer de Mallorca.

Fomentar la protecció del medi natural

La Conselleria de Pesca, Agricultura i Medi Natural també donarà a conèixer la feina que du a terme l'Institut Balear de la Natura (Ibanat) en matèria d'extinció i prevenció d'incendis forestals i en la gestió del medi natural. Durant els tres dies, els assistents podran observar els recursos i operatius que s'empren per a la protecció del territori. Per a això, es comptarà amb la presència d'un camió autobomba per a incendis forestals, que permetrà conèixer de prop els mitjans amb què es treballa en la prevenció i extinció d'incendis.

A més, entre altres coses, s'explicaran les tasques que es duen a terme per a la gestió forestal, el manteniment dels espais naturals protegits de les Illes Balears, la conservació de la posidònia i la gestió dels refugis i les àrees recreatives.

Així mateix, mitjançant una exposició, els agents de medi ambient també seran presents en la Diada de les Illes Balears per apropar a la ciutadania les tasques relatives a la protecció de l'entorn i l'aplicació de la legislació ambiental. Amb aquesta iniciativa, la Conselleria vol posar en valor l'esforç i el compromís dels professionals que treballen diàriament per garantir la conservació de la natura a les Illes Balears, promovent un major coneixement i conscienciació sobre la importància de la gestió sostenible dels recursos naturals de l'arxipèlag.