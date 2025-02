L'Ajuntament d'Inca ha celebrat aquest diumenge al migdia, al Claustre de Sant Domingo, el ja tradicional Memorial de l'Oblit. Enguany l'acte, s'ha dedicat a la figura d'Andreu París, activista i sindicalista inquer que va morir a Porreres l'any 1937.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins el cicle 'Inca té memòria', que es duu a terme durant el mes de febrer amb la finalitat de recuperar i difondre la memòria històrica de la ciutat. «És el notre deure recordar Andreu Paris, i recordar a tots aquells i aquelles que com ell van ser perseguits, empresonats i condemnats. El seu nom, el seu sacrifici, les seves lluites, no poden quedar en l’oblit», assenyala la regidora de Memòria Democràtica, Alice Weber.

Durant l'acte, s'ha realitzat la tradicional ofrena floral en record de les víctimes inqueres de la Guerra Civil, amb l'acompanyament musical a càrrec d’Ester Lázaro i Xisco Amengual que han interpretat el Cant dels Ocells. Aquest homenatge, com cada any, ha comptat amb la participació de l'Ajuntament d'Inca, el col·lectiu Memòria de Mallorca, el col·lectiu Recerca i la Fundació Darder Mascaró, entre altres associacions.

Finalment, cal destacar que dins el cicle 'Inca té memòria', l'Ajuntament d'Inca ha organitzat també una exposició dedicada a la vida d'Andreu París. La mostra està instal·lada a la sala de vidre del Claustre de Sant Domingo i es podrà visitar fins al 15 de març.