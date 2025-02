L’Obra Cultural Balear (OCB) ha acordat cedir el seu fons audiovisual a l’Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca (ASIM). Aquest divendres, 21 de febrer, el president de l’entitat, Antoni Llabrés, i la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, han signat el conveni que ho farà possible.

El fons comprèn 466 arxius que reflecteixen l’activitat de l’associació des de la seva fundació. El contingut serà inventariat, digitalitzat i posat a disposició del públic i tendrà garantida la seva preservació en les condicions adequades.

L’Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca, creat pel Consell de Mallorca en 1999, és un arxiu especialitzat en el cinema, la fotografia, la música i la història oral de Mallorca. De lliure accés per a tota la ciutadania, té com a objectiu localitzar, recuperar, conservar i difondre el patrimoni fotogràfic, audiovisual i fonogràfic produït a Mallorca o relacionat amb l’illa, de qualsevol època, temàtica, format o suport.