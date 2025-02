Després de l'anunci que l'empresa que gestiona la plataforma Hotelbreak està en procés de cessament d'activitat, a causa de la seva situació financera, la Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum recomana a les persones que guardin tota la documentació, com factures, comandes, justificants de pagament o correus electrònics. Així mateix, recomanen presentar una reclamació a l'empresa responsable.

Els usuaris d'aquesta plataforma en línia a través de la qual es poden contractar experiències en hotels, spa, menjars en restaurants o ús de instal·lacions, estan rebent avisos de cancel·lació dels serveis contractats.

Hotelbreak havia cobrat el servei als usuaris, però no l’havia pagat a l'establiment. Altres persones afectades reclamen que no poden fer ús dels doblers que tenen dins la plataforma. En tots els casos, els interessats intenten posar-se en contacte amb l’empresa sense èxit.

Si la compra s’ha pagat amb targeta de crèdit, es recomana contactar amb l’entitat financera per a informar-se de la possibilitat d’anul·lar el càrrec.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a la Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum per a informar-vos dels vostres drets com a consumidor sobre com presentar una reclamació o una denúncia. Per a això, podeu consultar el Portal del Consumidor: www.caib.es/sites/consumidor/ca/portal_consum-51705/

Si finalment Hotelbreak sol·licita un concurs de creditors i el concurs s’accepta, es publicarà en el BOE un anunci de declaració de l’empresa en concurs de creditors. Alhora, es designarà un administrador concursal, que s’encarregarà de la gestió de la societat mentre duri el procediment de concurs.

Totes les persones afectades poden, en el termini d’un mes a partir de la data en què es publiqui l’anunci anterior, presentar tots els crèdits (quantitats reclamades) que tenguin contra l’empresa a l’administrador concursal designat.

Això no obstant, quan la quantia de la reclamació no superi els 2.000 euros, i en els supòsits previstos a la normativa vigent aplicable, el ciutadà pot presentar una demanda judicial sense necessitat de ser assistit per advocat i procurador.

A aquest efecte, es recomana que la persona s'adreci a l'Administració de justícia per a demanar la informació i l'assessorament necessaris per iniciar el procediment judicial que correspongui.