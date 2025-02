L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) organitza converses a València, Barcelona i Palma per a debatre sobre la situació dels escriptors. Els actes es faran en el marc del Congrés de Cultura Catalana i consisteixen en un diàleg i una trobada de socis

Reptes del Congrés de Cultura Catalana: on érem, on som i on volem anar? Balanç i debat obert sobre la situació dels escriptors en llengua catalana.

Enguany es commemora el 50è aniversari del Congrés (1975-1977), una reflexió col·lectiva de tota la societat civil sobre l'estat de la nostra cultura i el futur que es presentava amb l'inici del procés de democratització de l'Estat i dels processos autònoms. Els escriptors en llengua catalana varen participar en aquest congrés a través de l'àmbit de Producció literària. En les conclusions d'aquest àmbit, els autors varen proposar la creació d'una associació d'escriptors en llengua catalana que fos un organisme de defensa professional i de promoció cultural i que es convertís en l'entitat dels escriptors a través de la qual s'establís el diàleg amb les futures autoritats autonòmiques del nostre país.

València

Conversa amb els escriptors Salvador Company i Martí Domínguez, moderada per Teresa Pascual, vicepresidenta de l'AELC pel País Valencià. Serà el dijous 27 de febrer a les 18.30 h a Ca Revolta (carrer de Santa Teresa, 10).

Barcelona

Conversa amb les escriptores Lluïsa Julià i Maria Sevilla, moderada per Mireia Sopena, tresorera de l'AELC. Serà el dijous 6 de març a les 18.30 h al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (carrer de Mallorca, 283).

Palma

Conversa amb els escriptors Rosa Planas i Ismael Pelegrí, moderada per Pere Gomila, vicepresident de l'AELC per les Illes. Serà el dimecres 12 de març a les 18.30 h a Ca n'Oleo (carrer de l'Almudaina, 4).

Aquestes activitats se celebren dins del marc del Congrés de Cultura Catalana, amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes i la col·laboració de Ca Revota, el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i l'Institut d'Estudis Baleàrics.