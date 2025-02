«Son Busquets està dissenyat dins un despatx a Madrid, sord i cec davant les propostes dels veïnats de de Palma», ha afirmat la regidora Neus Truyol. És per això que Més per Palma rebutja la proposta de l’Estat per a Son Busquets i exigeix al SEPES una proposta «de qualitat» per a la ciutat. Neus Truyol, portaveu de la formació, denuncia que «el govern de Madrid manté un projecte dissenyat des de la distància, que no respon a les necessitats de la ciutat i que ignora les advertències fetes des de fa més de dos anys».

Un projecte fet des de Madrid sense escoltar Palma

El SEPES ha presentat per a Son Busquets el mateix projecte que fa dos anys i mig, sense haver incorporat ni una sola de les millores plantejades des de Palma. «Aquesta proposta ja va ser considerada insuficient per Més per Palma quan gestionava la Regidoria de Model de Ciutat i avui continua essent un projecte mal dissenyat, que no respon a les necessitats de la ciutat ni està a l’alçada del que mereixen els palmesans», remarca.

«Son Busquets ha de ser un barri públic, i allò públic ha de ser sinònim de qualitat. Palma no pot permetre que l’Estat no compleixi les seves obligacions. Madrid està cec i sord davant les justes reclamacions dels palmesans. Ignora la feina feta tant durant l’anterior legislatura com en aquests moments per part d’entitats com els Joves Arquitectes de Mallorca (JAM) i ARCA, que han proposat solucions molt més coherents i harmòniques amb els interessos de la ciutat», ha denunciat Truyol.

Un greuge comparatiu amb Madrid i un tracte de menyspreu cap a Palma

El cas de Son Busquets contrasta amb el tracte que rep el projecte del barri de Campamento, a Madrid, en el qual el Govern espanyol està fent grans esforços per a garantir un desenvolupament urbà de qualitat. Això posa en evidència el menyspreu cap a Palma, que continua sense rebre ni l’atenció ni els recursos que es destinen a altres ciutats.

«Ens preocupa que el SEPES mantengui una proposta de baixíssima qualitat per a Palma mentre inverteix molts més esforços en projectes com el de Campamento, a Madrid. No podem quedar, una vegada més, a la coa en les prioritats de l’Estat. El Govern espanyol té un deute històric amb Palma, la ciutat més castigada per la crisi de l’habitatge», ha criticat Truyol.

Més per Palma hi vota en contra i exigeix una reforma integral del projecte

Davant aquesta situació, Més per Palma ha votat en contra de la proposta i exigeix:

· Un redisseny complet del projecte de Son Busquets, en el sentit que plantegen entitats com la JAM i ARCA: adaptat a les necessitats reals de la ciutat i amb una distribució més lògica d’habitatges i equipaments.

· Que el govern de Madrid i el SEPES deixin d’ignorar Palma i destinin els recursos necessaris a fer un projecte de qualitat.

· Una aposta clara per un barri públic de qualitat, amb habitatges dignes i una integració urbanística coherent.