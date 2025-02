En el marc del Dia Internacional de la Dona, el pròxim 8 de març, l'Ajuntament de Bunyola i el fotògraf Pep Aguilar presenten l’exposició 'Històries de vida', una mostra que posa en valor les històries de les dones grans del municipi. Amb aquesta iniciativa, es vol retre homenatge a aquelles que han estat protagonistes en la conquesta de drets i llibertats, destacant el seu paper fonamental en la lluita per la igualtat.

L’exposició compta amb els escrits de Maria Cabot i estarà acompanyada per cançons populars de na Sebastiana de Son Roca, mantenint viva la tradició oral i el llegat cultural de generacions passades. Sota el lema 'No deixem que la memòria es perdi', la mostra vol establir un diàleg intergeneracional que enllaci les experiències d’aquestes dones amb el jovent, assegurant que les seves veus no quedin en l’oblit.

S’inaugurarà el divendres 7 de març a les 19 h i es podrà visitar del 7 al 30 de març, de dilluns a divendres d'11 h a 13 h, a l’Espai Climent Garau. Aquesta iniciativa ha estat reconeguda per la CEF i compta amb el suport del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, el Ministeri d’Igualtat i el Govern espanyol. Hi participen dones del Centre de Dia, del grup de Memòria i diferents dones del poble.

La batlessa de Bunyola, Marian Serralta, ha destacat la importància d’aquesta exposició com un acte de justícia històrica i un recordatori del paper essencial que han tengut les dones en la construcció del poble i la societat: «Aquesta exposició és un homenatge a totes aquelles dones que han estat pilar de les nostres famílies i del nostre municipi. Han treballat, han lluitat i han resistit en moments difícils, sense demanar reconeixement. Ara és el moment de donar-los veu, d’escoltar-les i d’aprendre d’elles. La seva memòria és també la nostra força per continuar avançant cap a una societat més igualitària».

Per la seva banda, la regidora Inma Payeras ha subratllat el paper fonamental de la memòria col·lectiva en la construcció d’un futur més just i equitatiu: «El feminisme no només és una lluita de present, sinó també una reivindicació de la història i de totes aquelles dones que, amb la seva feina i esforç, han contribuït a les fites que hem aconseguit avui. Amb aquesta exposició, volem donar visibilitat a les dones grans de Bunyola, a les seves vides i lluites, perquè les noves generacions entenguin que el camí cap a la igualtat es construeix entre totes i tots».

«En un moment en què els grans canvis socials han sorgit de la reivindicació col·lectiva, el feminisme continua sent una força essencial per a la construcció d’una societat més justa i igualitària. Aquest 8M, Bunyola vol recordar i reconèixer aquelles dones que, amb la seva lluita i determinació, han obert camí a les noves generacions», reclama.

Aquesta és la tercera vegada que l’exposició es presenta en un municipi de Mallorca i espera continuar recorrent nous espais i arribar a més públic. "No només es tracta d’una mirada al passat, sinó també d’un compromís amb el present i el futur, perquè recordar és també una forma de continuar lluitant», conclou.