El Sindicat d’Habitatge de Palma exigeix la cancel·lació del títol de Lloguer Turístic impartit per la UIB

El Sindicat d’Habitatge de Palma s’oposa al fet que un títol propi de la Universitat de les Illes Balears (UIB) promocioni un curs «on es fa pedagogia de l’habitatge com un simple bé de mercat prioritzant el negoci immobiliari, i no com una necessitat bàsica de tota la classe treballadora».

A més, és un curs, el d'Expert Universitari en Comercialització de Lloguer Turístic, que presenta el lloguer turístic com a «clau i imprescindible per a mantenir l'essència i l’autenticitat de la vida local», afirmació que xoca frontalment amb una realitat dramàtica i d’emergència de l’habitatge a Palma i arreu de l’illa.

«Aquesta situació dramàtica és deguda a l’augment del parc de lloguer turístic en detriment del convencional, provocant una escalada generalitzada dels preus, maximitzant així els beneficis dels rendistes i les empreses del sector, incloent-hi falses pujades inassumibles per a expulsar a qui viu i destinar-ho a aquesta pràctica», assenyalen.

Per tant, reclamen a la UIB i a Tolo Deyà, director d’aquest títol i degà de la Facultat de Turisme, cancel·lar el curs de lloguer turístic. A més, han organitzat una manifestació per a dijous, 20 de febrer,

que començarà a les 16.30 hores, a l'arribada del metro a la UIB, per a mostrar el seu rebuig.