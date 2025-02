L'ESTEL renova la maqueta i rejoveneix la plantilla

La Revista L'ESTEL, editada per l'Associació Ona Mediterrània, acaba de publicar el seu número 929, amb una maqueta totalment renovada, obra de Maria Oliver, i amb una cridanera portada de Lluïsa Febrer.

Els canvis no són només estètics, la incorporació al Consell Editorial de Maria Munar i Maria Oliver, com a coordinadores, ha significat, també l'aportació d'una mirada més jove i l'aposta per un producte de més qualitat i amb una concepció global de tots els continguts.

En aquesta ocasió, el fil conductor del número és l'amor, la sexualitat, els vincles i les relacions.

L'ESTEL és una revista mensual històrica, fundada el 1983 per Mateu Joan Florit a s'Arenal. Nascuda fa 42 anys, actualment duu 929 números editats, amb un tiratge de 2.000 exemplars, que arriba a 10.000 quan es fan edicions especials.

El nou procés de remodelació inclou:

- Canvi de la maquetació

- Incorporació de persones joves al consell editorial i a la coordinació

- Incorporació d'autors joves en els continguts

- Comercialització de la versió en PDF

- Millora en la distribució