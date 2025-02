Myotragus, Ferreret i Llull, entre els noms més votats per al primer satèl·lit balear

El primer satèl·lit de les Illes Balears ja està en marxa i encara es pot votar per escollir el seu nom. Entre les opcions més populars es troben Myotragus, Ferreret, Llull, Siurell, Uep, Sa Roqueta i Posidònia, noms que fan referència a elements emblemàtics de la història, la cultura i la biodiversitat balear.

Aquest projecte pioner està liderat per Open Cosmos, l’empresa encarregada de construir i operar el satèl·lit, amb el cofinançament del Govern de les Illes Balears i fons europeus. A més, compta amb la col·laboració de Wireless DNA S.L., la Universitat de les Illes Balears i Garden Hotels, amb el suport de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

L’objectiu principal del satèl·lit és recopilar dades essencials per entendre i mitigar els efectes del canvi climàtic sobre les Illes Balears, ajudant en aspectes com la sostenibilitat mediambiental i la gestió de la pressió turística. Les dades obtingudes serviran per a la gestió del territori, infraestructures crítiques i emergències climàtiques, contribuint així a una presa de decisions més eficient. Aquest projecte innovador posicionarà les Balears com a referent en tecnologia espacial i sostenibilitat, reforçant la seva resiliència davant els reptes climàtics i econòmics.