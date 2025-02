Neutralitzen a Manacor diversos canals de missatgeria que s'utilitzaven per a assetjar i vexar joves

La Policia espanyola ha neutralitzat diversos canals de difusió d’una xarxa de missatgeria instantània que es feien servir per a vexar, insultar i amenaçar menors, sobretot al·lotes. Els grups es varen crear a Manacor, però hi participaven joves de diversos centres de Mallorca, com Artà, Felanitx, Sóller i Palma.

La investigació va començar després que algunes menors es dirigissin a un dels policies tutor de Manacor per a denunciar que circulaven imatges d’elles captades sense permís i que anaven acompanyades d’insults i vexacions de caràcter sexual. En les converses s’arribava a incitar que es cometessin agressions físiques a joves concretes o danys a les seves propietats, facilitant les seves dades personals.

Un total de 40 víctimes d'aquest assetjament escolar han denunciat els fets. La Policia ha indentificat dos joves com a principals administradors dels canals de difusió.