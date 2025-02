Àlex Arroyo Rodríguez, de Ciutadella, guanyador del Millor Projecte de les Illes Balears i 2n premi de la 2a edició d’AMIC-Nous Talents

La segona edició del concurs de creació de contingut en català d’informació de proximitat a les xarxes socials, AMIC-Nous Talents, ha celebrat el seu lliurament de premis aquest 1r de febrer a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull | Blanquerna situada a Barcelona.

Del centenar de joves que s’han presentat al concurs provinents de Catalunya, Illes Balears i el País Valencià, Àlex Arroyo Rodríguez (Ciutadella) ha guanyat el Millor Projecte de les Illes Balears i 2n Premi, atorgat de forma ex aequo, pel seu videopòdcast 'Carrers plens d'història', una proposta que narra la història de carrers de Menorca i el pas del temps explicat en primera persona. A més, Maria Antònia Esquinas Triguero i Jhoisy Vargas Trujillo ambdues de Palma han rebut el reconeixement com a finalistes d’honor.

El 1r Premi ha estat per a Joan Sánchez González (Muro d’Alcoi) i el seu projecte 'CulTu a Tu: cultura de proximitat', on explica a través de vídeos curts l’actualitat cultural des d’un punt de vista local i del territori, especialment del País Valencià. El 2n premi, atorgat de forma ex aequo, també ha estat per a Isaac Blanch Barceló (Hospitalet de l’Infant) i el seu projecte de vídeos curts on mostra diferents temes culturals a través d’un programa informatiu. Finalment, el 3r premi ha estat per a Marta Molina Carda (Borriana) i el seu projecte 'El Rollito d’Hui', que consta de vídeos curts que tracten temes d’actualitat rellevants, com drets socials, lingüístics, mediambientals, i aspectes relacionats amb la cultura local.

Els projectes guardonats tracten temàtiques tan diverses com el món de la cultura, música i art, l’actualitat de proximitat de les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià, l’oci i el turisme de les Terres de l’Ebre i els esports, com per exemple, el ciclisme de pista.

Aquesta segona edició el concurs ha assolit una participació general d’un centenar de joves de Catalunya, País Valencià i les Illes Balears procedents de 30 universitats i centres educatius, com CESAG, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull | Blanquerna, la Universitat Jaume I i l’ISEACV, entre altres.

'La Masia del Nou Talent'

A banda del lliurament de premis, també s’ha dut a terme 'La Masia del Nou Talent'. Una jornada presencial d’activitats avaluables on set finalistes han hagut de dur a terme dues proves avaluables relacionades amb el seu projecte i sobre temàtiques d’actualitat, les quals han acabat de definir els projectes guanyadors del concurs.

El jurat encarregat d’avaluar i decidir als guanyadors d’aquesta segona edició ha estat format per Pau Brunet, vicepresident tercer de la junta de l'AMIC i coordinador de continguts multiplataforma del mitjà digital Regió7.cat, Tania Carrobé, directora del departament de màrqueting d'Xtratègics, Regina Rigau, membre de la cooperativa El Monocle i Isabel Serrano i Mariona Calvet, de l’AMIC.

En les pròximes setmanes, s’oferirà la possibilitat a totes i tots els finalistes d’aquesta segona edició l’opció de fer pràctiques remunerades d’una duració de quatre mesos a mitja jornada a un dels mitjans que participen en el concurs.

L’AMIC IB, entitat organitzadora

L’AMIC IB, Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació de les Illes Balears, representa a més de vuitanta mitjans impresos, digitals i audiovisuals de proximitat, temàtics i generalistes fortament arrelats arreu del nostre àmbit territorial, que conjuntament arriben a una tirada en premsa 40.000 exemplars, mentre que en digital superen els 5.500.000 de navegadors únics mensuals.