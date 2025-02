Tres experts refermen que els Països Catalans tenen dret a l'Autodeterminació en l'acte de l'ASM

Nou ple al restaurant Sa Creu de Petra per participar en el sopar col·loqui, organitzat per l’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM), aquest passat divendres 31 de gener.

El col·loqui va ser protagonitzat per Alfred-Maurice de Zayas, Expert Independent del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides i ex Secretari del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides. Expert en drets civils i polítics; Xavier Campos, Secretari General del Cercle Català de Negocis. Jurista expert en Dret Internacional i Albert Pont, president del Cercle Català de Negocis.

Alfred-Maurice de Zayas, va fer un breu repàs de la història del dret a l'autodeterminació, va recordar que l'article 96 de la Constitució espanyola obliga l'Estat espanyol a promoure i respectar el dret a l'autodeterminació.

De la seva banda, Albert Pont, va explicar que Catalunya, el 2017 va tenir la independència molt més a tocar del que sembla i que hi havia cancelleries disposades a reconèixer el nou Estat català.

Xavier Campos va recordar que no hi ha gaires situacions com la dels Països Catalans i que els ciutadans europeus catalans tenen prou arguments per reclamar els seus drets davant la comunitat internacional.