[VÍDEO] El Puig Major, tenyit de blanc a causa de la neu acumulada

El Puig Major, el punt més elevat de Mallorca i del conjunt de les Illes Balears, ha començat el dia aquest dissabte tenyit de blanc, a causa de la neu que s'ha anat acumulant en les últimes hores.

Així ho ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) a les Balears en un missatge publicat a través d’X, en el qual ha advertit que durant el dia es pot continuar acumulant neu a la Serra de Tramuntana, això sí, ha matisat, en cotes per sobre dels 1.100 metres aproximadament.

D'altra banda, en el conjunt de l’Estat, l’AEMET ha avançat que l'acostament d'un sistema de baixes pressions pel nord-est peninsular afavorirà una situació d'inestabilitat en la zona. Per tant, allí hi haurà predomini de cels nuvolosos i precipitacions que afectaran la major part dels terços nord i nord-est peninsulars així com a les Balears. A l'arxipèlag, els ruixats aniran acompanyats de tempestes ocasionals i podrien arribar a ser localment fortes i a estar amb calamarsa petita. Així mateix, podrien aconseguir a altres punts de la façana oriental peninsular o a Melilla.

Al seu torn, l'organisme estatal preveu nevades en muntanyes del quadrant nord-est peninsular així com de Mallorca, a una cota entorn dels 1.000 a 1.200 metres que podria baixar als 600 a 800 metres en l'entorn prepirinenc. En aquest marc, s'esperen acumulats significatius al Pirineu aragonès i català. Al seu torn, també podria produir-se nevades en altres muntanyes de la meitat nord de la Península a partir de 1.300 a 1600 m.

Pel que fa a la nevada d’aquest dissabte al Puig Major, el meteoròleg Albert Darder ha compartit algunes espectaculars imatges i vídeos a les xarxes socials. dBalears comparteix amb vosaltres alguns d’aquests vídeos perquè podeu gaudir de la neu: