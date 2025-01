La història femenina de les matemàtiques

El proper dissabte la UIB ha programat una xerrada que pretén explicar la història de les matemàtiques des d'una perspectiva femenina, fent un repàs per aquelles dones que han tengut un paper essencial en la història del coneixement matemàtic.

La professora de Ciències Matemàtiques de la universitat Pilar Sabariego serà l'encarregada d'impartir el seminari, titulat 'Profe, per què no hi ha dones matemàtiques?' i que tendrà lloc a les 10.30 hores en l'edifici Sa Riera de Palma.

Des d'allí mateix, una hora i mitja abans, sortirà un autocar amb destinació al Museu d'Història de Manacor, on el professor de Ciències de l'Antiguitat i Edat mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Mateu Riera farà una visita guiada organitzada per la UIB.

En concret, parlarà sobre les troballes realitzades en el jaciment de Son Peretó --que també es visitarà-- sobre alguns dels aspectes menys coneguts de la història de Mallorca entre els segles V i VIII.