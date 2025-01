Alternativa Docent respon al conseller d’Educació: «La reducció de ràtios és una mesura urgent i necessària per a millorar la qualitat educativa»

El sindicat Alternativa Docent ha volgut respondre a les declaracions del conseller d’Educació, Antoni Vera, sobre la necessitat d’una reflexió transversal per a reduir l’abandonament escolar. «Mentre compartim la importància d’abordar aquest repte des de múltiples vessants, insistim que la reducció de ràtios és una mesura urgent i imprescindible per millorar la qualitat educativa i donar compliment a la Llei Educativa Balear», han assenyalat.

Per al sindicat, «no es tracta de fer més hores de classe, sinó de fer-les en millors condicions. Les aules superpoblades són un obstacle per a l’atenció individualitzada, la innovació pedagògica i el benestar tant de l’alumnat com del professorat. La Llei Educativa Balear estableix la necessitat de crear entorns d’aprenentatge òptims, i això passa, inevitablement, per reduir el nombre d’alumnes per aula».

El passat dimarts 28, a la Mesa sobre els nous currículums, Alternativa Docent ja va exigir l’aplicació d’una reducció de ràtios urgent. «Aquesta mesura no és només una reivindicació sindical, sinó una exigència legal i una necessitat pedagògica. Diversos estudis i experiències internacionals demostren que les ratios baixes estan directament relacionades amb una millor qualitat educativa, ja que permeten als docents dedicar més temps a cada estudiant, detectar dificultats a temps i adaptar l’ensenyament a les necessitats específiques de cada alumne», apunten.

Per això, exigeixen al conseller Vera i al Departament d’Educació que prioritzin la reducció de ràtios com a mesura urgent i que destinin els recursos necessaris per a fer-la efectiva. «No es pot demanar als docents que facin més amb menys, ni esperar que l’alumnat assolisca el seu màxim potencial en condicions que no ho faciliten», remarca Alternativa.

«La Llei Educativa Balear no és una simple declaració d’intencions; és una eina jurídica que obliga a prendre mesures concretes per millorar el sistema educatiu. Reduir les ràtios no és només una qüestió de recursos, sinó de voluntat política i compromís amb una educació pública, equitativa i d’excel·lència. També és un compromís amb la comunitat educativa: docents, famílies i alumnat», assenyala el sindicat.