El Pi reclama la creació de la policia autonòmica per «reforçar la seguretat» a les Illes Balears

Davant l’anunci del govern de les Illes Balears sobre la creació del nou districte de seguretat i la futura Escola Balear de Seguretat Pública, El Pi-Proposta per les Illes Balears vol destacar la necessitat de desenvolupar la competència reconeguda a l’Estatut d’Autonomia per a la creació d’una Policia Autonòmica.

El coordinador general d’El Pi, Joan Miralles, assenyala que «tota la inversió en seguretat és positiva per als ciutadans, però sense un cos propi d’agents que coneguin de primera mà la realitat de les Illes Balears, no tendrem una seguretat adaptada a les nostres necessitats específiques». A més, Miralles ha destacat que «altres comunitats autònomes com Catalunya, el País Basc o Navarra ja tenen les seves policies, mentre que a les Illes Balears encara depenen exclusivament dels cossos estatals amb manca d’efectius».

Per altra banda, el Coordinador General ha recordat que «l’Estatut d’Autonomia recull aquesta competència i és hora que el Govern balear faci una passa decidida per desplegar-la». A més, insisteix que «una Policia Autonòmica permetria una millor coordinació amb les policies locals i donaria resposta a problemes específics com la seguretat en zones turístiques, el control de l’ocupació d’habitatges o el reforç dels serveis d’emergència».

Per això, El Pi insta el Govern a no perdre aquesta oportunitat i a obrir un debat serè sobre la creació d’un cos autonòmic de seguretat, aprofitant la inversió en la nova Escola Balear de Seguretat Pública com a base per a la seva formació i implementació progressiva.