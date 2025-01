Les federacions de famílies d'alumnes de les Balears denuncien que no han participat en l’elaboració dels nous currículums

Les federacions de famílies d'alumnes de les Illes Balears denuncien que la Conselleria d'Educació no els ha facilitat la participació en l’elaboració dels nous currículums i que tampoc han tengut ocasió de fer aportacions als projectes, perquè no els ha proporcionat els terminis adequats i suficients per a poder-los estudiar i discutir de manera prèvia a la reunió de la Mesa de Diàleg Permanent amb les Famílies, convocada només amb una setmana d’antelació.

«La participació de les famílies és un element essencial per a l’estabilització i millora del sistema educatiu, com recull la Llei 1/2022 d’Educació de les Illes Balears, i la Mesa de Diàleg Permanent amb les Famílies hauria de ser un dels llocs on exercir aquesta funció. Malauradament, la Conselleria d’Educació no permet un funcionament que garanteixi l’assoliment del seu objectiu, la creació d’un espai de participació real de les famílies, vulnerant els nostres drets», han explicat.

Davant d’aquesta situació, consideren que la Mesa de Diàleg Permanent «no pot convertir-se en un simple tràmit del procés de tramitació normativa per a 'complir l’expedient', la qual cosa s’entendria com una instrumentalització del que hauria de ser un espai real de debat i consens amb les famílies, com a part de la comunitat educativa».

Aquest dimecres s’han celebrat les distintes Mesa de diàleg per a tractar els nous esborranys dels currículums, «en la redacció dels quals no hi hem col·laborat encara que la Conselleria d’Educació indiqui el contrari», denuncien. «Com espera la Conselleria que puguem fer algun tipus d’aportació o suggeriment a un total de 1650 pàgines si ens convoca amb una setmana d’antelació? Quin diàleg podem establir amb qui no ens dona les condicions de documentar-nos de manera adient? Com podem exercir d’aquesta manera el nostre paper de representants de les famílies d’alumnes?», es demanen.

En la reunió amb la Conselleria, les federacions han expressat el seu malestar i han sol·licitat una revisió del reglament de funcionament de la Mesa perquè «sigui realment un espai de diàleg i debat, on la veu protagonista sigui la de les famílies i no es vegi eclipsada per la majoria dels representants de l’administració». D’igual manera, han reiterat el seu compromís de continuar treballant «per la millora d’un sistema educatiu que escolti i respecti totes les veus implicades».

«Per tal de donar estabilitat al nostre sistema educatiu i millorar-ne la seva qualitat, la Conselleria d’Educació ha de garantir que les decisions educatives s’adoptin amb el màxim consens possible», han conclòs.