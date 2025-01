CCOO reclama millores laborals i salaris «a l’alçada de les despeses de primera necessitat»

Segons les dades EPA fetes públiques per l’Institut Nacional d’Estadística, al quart trimestre de l’any 2024 la taxa d’atur se situa en el 8,2%, de manera que la xifra de desocupats se situa en les 53.300 persones. Per comparació al mateix període de l’any 2023, el nombre de persones aturades ha baixat en -17.500 persones (-24,75%), mentre que la variació trimestral, amb 9.800 aturats més, ha estat del +22,63%.

Pel que fa a la població ocupada augmenta en termes interanuals +32.700 persones (+5,80%) i en referència al trimestre anterior disminueix en -64.300 (-9,72%). En total el nombre d’ocupats ascendeix a 596.900 persones.

La població activa se situa en 650.200 persones amb una variació interanual de +15.200 (+2,39%) i intertrimestral de -54.400 (-7,72%).

Des de CCOO valoren «positivament» les dades d’increment de població ocupada ja que significa que s’han creat nous llocs de feina però adverteixen que també «mostren el caràcter estacional del nostre model econòmic, centrat en la temporada alta turística».

«L’any que ens ha deixat ha estat un any de descens de la desocupació, creació de llocs de feina i descontent. L’augment de turistes i de guanys empresarials no han suposat un progrés per a la classe treballadora. Per això, no ens conformem i exigim millores en les condicions de vida amb fortes pujades salarials que ajudin les persones treballadores a fer front als elevats preus de les despeses de primera necessitat. La figura del treballador pobre ha de desaparèixer de la realitat balear», assenyala el sindicat.

Per altra banda, exigeixen a les empreses que «donin el valor que es mereix a la formació i qualificació de les plantilles, amb reconeixements adequats i incentivadors per tal de donar resposta a la millora del producte que s’ofereix i, per tant, un major valor afegit i més rendiment. Això haurà de repercutir ineludiblement en avenços en matèria laboral com poden ser menors càrregues de feina o jornades més curtes».

L’estacionalitat que reflecteixen les dades és un dels majors problemes del mercat laboral de les nostres illes, segons apunten. «La temporada turística s’ha ampliat de forma totalment insuficient i desequilibrada. Aquests mesos tenim zones del nostre arxipèlag completament tancades i, en conseqüència, moltes persones treballadores sense ingressar una nòmina. Les necessitats de les persones no depenen de la temporada turística i els seus ingressos tampoc hi haurien de dependre. Necessitem un model econòmic modern amb transferència de riquesa als treballadors i treballadores, que permeti a tothom tenir una vida digna i saludable tot l’any», apunten.

Per tot això, davant aquesta situació i les perspectives positives, CCOO emprén un any de negociacions de convenis i de millores laborals «amb l’ambició que aquesta abundància arribi a tothom».