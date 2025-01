Sa Dragonera celebra el 30è aniversari de la declaració com a parc natural

Aquest diumenge se celebra el 30è aniversari de la declaració com a parc natural del Parc Natural de sa Dragonera, una figura que assegura la conservació de l'illa i la converteix en un dels tresors ambientals i faunístics més important de Mallorca.

Ens remuntam a 1987, quan el Consell de Mallorca va comprar l'illa de sa Dragonera, situada en l'extrem occidental de Mallorca. Més tard, el Govern, mitjançant el Decret 7/1995, de 26 de gener, va declarar sa Dragonera parc natural, juntament amb les illes des Pantaleu i sa Mitjana, afermant per a les futures generacions la conservació de la seva rica biodiversitat i bellesa paisatgística.

Des del Consell de Mallorca celebren aquest 30è aniversari, que suposa una «fita especial pel seu patrimoni natural i històric, així com per la seva rellevant biodiversitat d'espècies endèmiques de fauna i flora, que el converteixen en espai natural protegit més rellevant de la nostra illa».

El Parc Natural de sa Dragonera disposa actualment d'una superfície protegida de 274 hectàrees terrestres. A més, s'hi integren altres figures de protecció comunitàries, com la Xarxa Natura 2000, a causa de la prominent biodiversitat d'espècies. També se n'ha reforçat la protecció de la façana submergida, tant de les aigües interiors com de les exteriors que envolten l'illa, i l'han declarada reserva marina.

Fites importants al llarg d'aquestes tres dècades

Com a fites històriques més importants a destacar en aquestes tres dècades del Parc Natural de sa Dragonera destaquen els nombrosos estudis i el seguiment d'espècies protegides duites a terme, com el falcó marí o les sargantanes endèmiques que habiten l'illa. També s'ha aconseguit mantenir un bon estat de la colònia de baldriga cendrosa en es Pantaleu i el de la baldriga balear en sa Dragonera.

L'aposta per la sostenibilitat es tradueix en la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la instal·lació d'un sistema d'oxidació total per a les aigües residuals, juntament amb un sistema de filtre verd addicional que permet incrementar els hàbitats aquàtics per a la fauna silvestre.

A més, s'ha adherit al procés participatiu PROGRESS amb la comunitat local i la Xarxa Dragonera Blava, que ha permès desenvolupar diferents projectes en comú, com el vídeo sobre les veus de la comunitat i el patrimoni cultural.

Restauració del mirador de na Miranda i nou observatori d'ocells

El Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports del Consell de Mallorca continua amb la labor de conservació dels valors històrics, culturals i ambientals del parc natural.

Així, enguany es posarà en marxa un nou observatori d'ocells i es condicionarà el mirador de na Miranda, enclavament de gran interès per gaudir de les vistes del canal de sa Dragonera. La reconstrucció del mirador de na Miranda és un projecte interessant per als visitants de l'illa, ja que és una de les zones més visitades, per la proximitat a cala Lledó i per les seves panoràmiques espectaculars de l'illa de Mallorca.

El vicepresident segon i conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, Pedro Bestard, ha explicat que «al llarg d'aquest any de celebració del 30è aniversari de la declaració de parc natural, està prevista l'organització d'activitats diverses per commemorar les tres dècades d'aquest espai natural, amb les quals s'incidirà a ressaltar en els valors ambientals i en la necessitat de donar suport a la conservació i mantenir els ecosistemes perquè, en el futur, puguem continuar gaudint d'aquesta illa».