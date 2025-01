Vidal: «Gràcies a PP, Vox i Junts arribar a final de mes serà més complicat per a les famílies de les Illes Balears»

El diputat de Sumar Més al Congrés, Vicenç Vidal, ha carregat durament contra PP, Vox i Junts per votar aquest dimecres, 22 de gener, al Congrés en contra dels tres decrets que pujaven les pensions, prorrogaven la gratuïtat del transport públic i prohibien desnonaments i talls de subministraments a les famílies vulnerables.

Pel diputat ecosobiranista, «les tres dretes, autèntiques sociòpates, volent fer mal al govern estatal han colpejat fortament a les classes populars de les Illes Balears» amb una estratègia «que no porta més que el patiment de la gent».

«Que el transport deixi de ser gratuït o que no puguem elevar les pensions no contributives a un 6% i les mínimes a un 9% fa que moltes vides estiguin condemnades» ha afirmat Vidal, que ha clos defensant que «és terrible que la vida quotidiana de la ciutadania estigui en mans de les neures de personatges com Marí Bosso o Campos».