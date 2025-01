Només el 20% del jovent de les Illes Balears considera el català com a llengua materna

Només el 20,4% dels joves de les Balears opten pel català com a llengua materna, davant d'un 47% que ho fa pel castellà. A diferència de Catalunya, a les Illes hi ha el doble de joves que tenen altres idiomes o combinacions com a primera opció lingüística. Aquestes són algunes de les dades que recullen la Primera Enquesta de la Joventut, que ha presentat aquest dimecres la Conselleria de Famílies i Afers Socials.

Per elaborar aquest estudi s'ha comptat amb la participació de 2.356 joves d'entre 15 i 34 anys que viuen a les Illes Balears. El treball de camp per al seu desenvolupament es va dur a terme entre el juliol del 2022 i el gener del 2023; i la seva redacció posterior durant el 2024. D'aquesta manera, tenint en compte l'edat, el català experimenta un descens en el nombre de parlants a partir dels 20 anys, arribant a suposar un 17,2% del total entre els 30 i els 34 anys dels enquestats.

L'enquesta lingüística també va recollir altres dades que es poden analitzar en les següents taules: