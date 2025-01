L’IB-Jove realitza un curs d’intel·ligència artificial per a professionals de la joventut

Aquest dilluns s’obren al web ibjove.caib.es les inscripcions per al curs 'Introducció a la IA generativa per a professionals de l’àmbit de la joventut'. Aquesta formació, organitzada per l’Institut Balear de la Joventut (IB-Jove), té l’objectiu de proporcionar una comprensió profunda i detallada dels principis fonamentals i de les aplicacions pràctiques de la intel·ligència artificial generativa dins l'entorn professional. El curs és gratuït i els participants n’obtindran un coneixement exhaustiu sobre la naturalesa de la IA, desmitificant percepcions errònies comunes i oferint una perspectiva realista i basada en evidències.

El curs consta de 6 hores presencials, que s’impartiran el 29 de gener, i de 6 hores en línia, els dies 4 i 12 de febrer, i el temari comprèn, entre d’altres assumptes: el marc normatiu, exemples de programes, riscos i bones pràctiques de la IA, aplicacions pràctiques per a la redacció de projectes i memòries, creació de textos i de material gràfic i com integrar-ho tot en eines per a projectes juvenils. El curs contempla, així mateix, tallers pràctics.