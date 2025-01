Convoquen mobilitzacions per a exigir el pagament del plus d’insularitat per al personal de protecció de menors a Mallorca: «Prou d’excuses, desídia i incompliments»

Els sindicats CCOO i STEI han dit prou: «L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i el Consell de Mallorca vulneren els drets del personal dels serveis i centres de protecció de menors de Mallorca». Els sindicats han decidit convocar mobilitzacions per exigir, «d’una vegada per totes», el pagament immediat del plus d’insularitat, tal com marca el Conveni Col·lectiu Autonòmic de protecció de menors.

La primera concentració serà el pròxim dijous 16 de gener a les 11:00 davant la seu de l’IMAS. A aquesta la seguiran altres protestes el 6 i el 20 de febrer. «Des de la part social del sector no pensam aturar fins que es faci justícia» han declarat els representants sindicals.

«L’IMAS vulnera els drets laborals recollits al conveni»

«El plus d’insularitat no és un privilegi, és una necessitat vital per fer front al desorbitat cost de vida a les Illes Balears», reclamen els sindicats. Tot i existir des del 2012 en l’àmbit estatal i estar recollit des del 2019 al Conveni Autonòmic, l’IMAS ha decidit, «amb total menyspreu cap al personal de tutela de menors», no incloure aquesta partida als pressupostos del 2025.

«Un any més, i tot i les promeses incomplertes, un any de negociacions, un acord assolit i una xifra clara de 91,05 euros mensuals... Però en el moment de la veritat, l’IMAS i el seu conseller de Benestar social, Guillermo Sánchez, ens han fallat. De fet, en el plenari d’aprovació dels pressupostos pel 2025, el conseller d’Hisenda negà que existís cap mena de negociació. Han negat un any de reunions i acords. De nou, excuses, desídia i incompliments», han denunciat amb contundència representants sindicals de CCOO i STEI.

«Prou retards, volem fets!»

«Aquesta situació és intolerable. Mentre els treballadors i treballadores s’esforcen per protegir els menors més vulnerables de la societat, pateixen també el menyspreui la inacció de l’Administració. Aquest complement no és opcional; és un dret reconegut i una obligació per part de l’IMAS. No esperarem més. No acceptarem més promeses buides. Les paraules no umplen la cistella de la compra ni paguen el lloguer. Exigim ja el compliment íntegre del conveni!», reclamen els sindicats.

Mobilitzacions inajornables

Des de CCOO i STEI es fa una crida a tot el personal del sector, a la societat i als mitjans per donar suport a aquestes mobilitzacions. No aturaran fins que es respectin els drets laborals. Les concentracions seran els dies: 16 de gener, 6 de febrer i 20 de febrer. Totes a les 11:00 davant la seu de l’IMAS.