MÉS demana la intervenció del Consell després que Cort hagi modificat el protocol de la Festa de l'Estendard

MÉS per Mallorca al Consell ha demanat explicacions a la vicepresidenta i consellera insular de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, pels canvis introduïts de manera «unilateral» per l'Ajuntament de Palma durant la celebració de la Festa de l'Estendard.

Els ecosobiranistes volen aclarir si la celebració de l'ofrena floral al Rei Juame I que es va celebrar aquest dilluns en la plaça de Cort afecta a la declaració de Bé d'Interès Cultural (BIC) de la qual disposa aquesta commemoració.

Per a MÉS, Cort ha alterat el protocol reconegut i que estableix que l'ofrena, inclosa en la catalogació, s'ha de celebrar davant de l'estàtua de Jaume I en la plaça d'Espanya. Una situació que MÉS per Palma ja va criticar aquest dilluns.

Per això, els representants de la formació en la institució insular, competent en qüestions patrimonials, han instat el Consell a esclarir si els canvis afecten la declaració. En concret, han registrat una pregunta per a saber si el departament d'Antònia Roca ha iniciat alguna acció sobre aquest tema.

En aquest sentit, el portaveu de MÉS en el Consell, Jaume Alzamora, i el conseller i representant de la formació en la Comissió Insular de Patrimoni Històric, Joan Llodrà, interpreten que Cort i el Consell han vulnerat el marc normatiu vigent.

«A qualsevol ciutadà que hagi de dur a terme una actuació sobre un bé moble o immoble amb aquesta catalogació, encara que sigui per a una mínima cosa se li exigeix presentar un projecte davant la Comissió de Patrimoni. Ha estat així en aquest cas?», han preguntat.

Al marge de la pregunta escrita, els ecosobiranistes han qüestionat la gestió de Roca per la seva «falta de supervisió sobre els béns catalogats i protegits». «Agraïm el seu afany proteccionista, però no serveix de res impulsar declaracions de protecció si després no hi ha un control», han subratllat.

Per això, des de MÉS insten a Roca i al president insular, Llorenç Galmés, a «actuar amb més diligència i salvaguardar com cal el patrimoni cultural que tant diuen defensar». Precisament, Alzamora ha criticat que Galmés i l'exportaveu insular del PP fossin «especialment crítics» davant qualsevol canvi en el protocol i ara es mostrin «permissius» amb un canvi «tan substancial».

Els consellers insulars de MÉS han participat en els actes amb motiu de la Festa de l'Estendard. Malgrat els canvis que han criticat, aquest dilluns han assistir a l'ofrena floral en considerar-la «un acte tradicional que forma part de la Diada de Mallorca». A més, han lamentat l'absència aquest dilluns de Galmés.

Amb tot, tenint en compte que el Consell va canviar la data de la Diada de Mallorca, els consellers de MÉS han presenciat l'acte a les portes del Palau del Consell. «Hem volgut ser respectuosos amb la festa i al mateix temps conseqüents. La Diada de Mallorca és i serà el 31 de desembre», ha dit Alzamora, concloent que «si 800 anys d'història no han pogut fer desaparèixer la festa civil més antiga d'Europa, no serà Llorenç Galmés qui ho faci».