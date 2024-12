[VÍDEO] Margalida Ramis: «Davant les crisis que vendran, a les Balears hem de pensar com produïm els recursos per a sobreviure»

La portaveu del GOB, Margalida Ramis, és la protagonista de la segona entrevista de la plataforma Audiovisual VIDA.

En l'entrevista, Ramis parla del moment que viu l'entitat, un moment de «revisió», «necessària en una entitat que té 51 anys».

També explica els motius que han duit al GOB a retirar-se de les dues meses del Pacte per la sostenibilitat promogut pel Govern, en les quals participava.

Durant la conversa, la portaveu de l'entitat ecologista, fa un repàs a totes les crisis a les que s'enfronten les Balears: crisi energètica, climàtica, d'habitatge, de sol fèrtil i d'escassetat d'aigua.

Ramis declara que «davant les crisis que vendran, a les Balears hem de pensar com produïm els recursos necessaris per a sobreviure, com sostenim unes condicions de vida dignes» i adverteix que «la lògica de dur-ho tot de fora, s'acabarà».

La líder ecologista parla també de les mobilitzacions per demanar que «posem límits i canviem de rumb» i de la necessitat d'apostar pel decreixement i posar límits als turistes, al cotxes de lloguer...

Finalment, Ramis denuncia que, malgrat el que hem viscut aquests darrers anys, des del Govern es continua permetent que es construesqui damunt zones de risc i també recorda que el GOB és una eina per ajudar les lluites locals pel territori i el medi ambient, com la mobilització contra el projecte de macrogranja de Sineu i altres.