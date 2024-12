L’ICIB subvenciona 47 projectes amb un ajut a la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals

L’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) ha resolt la convocatòria per la qual s’impulsen tant la renovació d’equipaments culturals com els processos de digitalització dels agents inscrits en aquest mateix sector. Un fet gràcies al qual l’entitat fomenta no només la millora i la modernització del sistema productiu cultural, sinó també l’aplicació de noves tecnologies al desenvolupament de les indústries creatives del territori. D’aquesta manera, i amb un crèdit total de 300.000€, enguany són fins a 47 els projectes beneficiaris d’aquesta ajuda.

És rellevant mencionar que els guanyadors d’aquesta subvenció poden fer front a l’adquisició de material tècnic o audiovisual, de distintes llicències d’ús de programari o d’instruments musicals. Així com poden fer servir aquesta mateixa prestació per renovar les infraestructures necessàries per al desenvolupament de la seva activitat, des de la instal·lació de graderies fins a la implantació de diferents elements referits a la climatització d’espais d’exhibició pública.

Val a dir, igualment, que l’import màxim que pot percebre cada projecte beneficiari és de 25.000€. I que, a més, aquesta suma només pot representar fins al 50% del pressupost total sense IVA reconegut per l’ICIB. Totes les despeses, realitzades en la seva totalitat durant l’any 2024, s’hauran de justificar abans del dia 20 de gener del 2025 (inclosa aquesta jornada).